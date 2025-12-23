Morto il papà di Call of Duty, Apex Legends e Titanfall: Vince Zampella ci lascia a 55 anni

Muore a 55 anni Vince Zampella, uno dei padri del franchise Call of Duty e tra i designer più prolifici del genere FPS. A lui si devono titoli come Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi e l'enorme successo di Battlefield 6

Il 2025 si chiude nel peggiore dei modi per l'industria dei videogiochi che saluta uno degli autori più influenti degli ultimi 20 anni: Vince Zampella, ritenuto il papà di Call of Duty, è morto domenica pomeriggio in seguito a un incidente stradale sulla Angeles Crest Highway, nel sud della California.

Secondo quanto riportato da NBC4 Investigates, l'incidente ha coinvolto una sola vettura ed è stato segnalato intorno alle 12:45 lungo la strada panoramica che attraversa le montagne di San Gabriel, a nord di Los Angeles. La Ferrari di Zampella, diretta verso sud, è uscita dalla carreggiata e ha impattato contro una barriera di cemento. Un passeggero è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre il conducente è rimasto intrappolato nel veicolo, che ha preso fuoco dopo l'impatto.

Le autorità hanno confermato che il conducente è morto sul posto, mentre il passeggero è deceduto successivamente in ospedale. Al momento non sono disponibili dettagli sulle cause che hanno portato l'auto a uscire di strada, come riferito dalla California Highway Patrol.

Millions of us have been forever inspired by Vince Zampella’s work. His legacy is enduring. Across all our Call of Duty teams and all across Activision, we offer our deepest condolences to Vince’s family, friends and fans on his tragic passing. — Call of Duty (@CallofDuty) December 23, 2025

Zampella, 55 anni, dopo aver lavorato ai primi capitoli di uno dei franchise più noti nel settore dei videogiochi, Call of Duty, è stato cofondatore di Infinity Ward, lo studio che ha dato vita alla serie Modern Warfare. Nel 2010, dopo aver lasciato Activision, ha fondato lo studio Respawn Entertainment, con sede a Chatsworth.

Anche con Respawn, Zampella ha fatto immediatamente riconoscere il suo valore dapprima con Titanfall. Nel 2017, lo studio venne acquisito da Electronic Arts diventando uno dei pilastri creativi del publisher. A Respawn, infatti, vanno i meriti di Apex Legends, un battle royale che è riuscito a distinguersi in un panorama già affollato, e della serie Star Wars Jedi.

We are heartbroken by the loss of Vince Zampella, a creative leader whose work shaped generations of players and helped define what modern shooters and action games could be.



Across a remarkable career, Vince played a foundational role in franchises including Call of Duty,… pic.twitter.com/M2NgyJRWu2 — Battlefield (@Battlefield) December 22, 2025

Più di recente, gli era stata affidata la supervisione di Battlefield e la direzione dei Battlefield Studios. È proprio alla mente di Vince Zampella che, in buona parte, Battlefield 6 deve il suo successo. È stato il suo intervento a risollevare le sorti di un franchise che versava in condizioni critiche, dopo un susseguirsi di fallimenti culminati in Battlefield 2042, ritenuto il peggior capitolo dell'intera saga.

La morte di Zampella rappresenta una grande perdita non solo per Battlefield, ma per l'intera industria: una fonte inesauribile di idee che ha plasmato il genere dei first person shooter per come li conosciamo oggi. Non possiamo che salutarlo con dolore e sperare che i Battlefield Studios rendano onore al suo lascito negli anni a venire. Addio Vince.