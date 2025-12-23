Nintendo Switch 2: il bundle con Mario Kart World sarà presto introvabile?

Il bundle con Switch 2 e Mario Kart World sarebbe fuori produzione: per il futuro la casa nipponica dovrebbe proporre la sua console con una nuova promozione e, quindi, con un bundle con un altro titolo

Nintendo prepara una modifica della sua offerta dedicata agli utenti interessati all'acquisto di una nuova Switch 2. In questo caso, però, non si tratta di problemi con la crisi delle memorie, che comunque potrebbe impattare sul prezzo della console in futuro. Un nuovo leak, infatti, conferma che l'azienda nipponica potrebbe aver interrotto la produzione del bundle con Switch 2 e Mario Kart World, realizzato in occasione del lancio della console e ancora oggi molto popolare. All'orizzonte, in ogni caso, ci sarebbe già l'arrivo di un nuovo bundle per la console.

Disponibile fino a esaurimento scorte

A chiarire il destino del bundle Switch 2 + Mario Kart World sarebbe una comunicazione interna di GameStop in cui si evidenzia che: "Questo SKU del bundle ha ormai raggiunto la fine del suo ciclo di vita e non verranno più prodotte unità aggiuntive. Sebbene ancora disponibile, questo bundle è consigliato ai clienti perché offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un valore aggiuntivo di $ 29,99 rispetto all'acquisto separato del gioco e della console".

Il bundle dovrebbe restare disponibile fino a esaurimento delle scorte disponibili. Successivamente, la gamma comprenderà solo la console venduta singolarmente e senza giochi inclusi. Nel prossimo futuro, in ogni caso, Nintendo dovrebbe aggiornare nuovamente l'offerta della Switch 2 con il lancio di un nuovo bundle che potrebbe contenere Mario Tennis Fever oppure Animal Crossing: New Horizons. Di certo, l'azienda nipponica sta già lavorando a una soluzione per sostituire il bundle appena uscito di produzione e un annuncio in tal senso potrebbe arrivare dopo il periodo di festività natalizie, nel corso del mese di gennaio 2026.