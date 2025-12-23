Revocati i premi a Clair Obscur: Expedition 33 agli Indie Game Awards, il motivo? L'uso dell'IA

L'uso dell'intelligenza artificiale generativa nei videogiochi scatena forti reazioni. Clair Obscur: Expedition 33 ha perso i premi agli Indie Game Awards dopo la scoperta di asset AI, poi rimossi. Il caso evidenzia la crescente opposizione dei gamer verso l'automazione creativa e l'impatto sull'industria

Il rapporto tra videogiochi e IA generativa sta diventando sempre più conflittuale. Negli ultimi mesi, una parte consistente della comunità videoludica ha manifestato un rifiuto netto verso l'uso dell'IA nei processi creativi, arrivando a boicottaggi, polemiche pubbliche e persino alla revoca di premi prestigiosi. Il caso più recente riguarda Clair Obscur: Expedition 33, titolo sviluppato da Sandfall Interactive.

Durante gli Indie Game Awards del 18 dicembre, il gioco aveva inizialmente conquistato i riconoscimenti più importanti, tra cui Gioco dell'Anno e Miglior Debutto. Tuttavia, pochi giorni dopo, l'organizzazione dell'evento ha deciso di ritirare ufficialmente i premi. La motivazione è legata all'utilizzo di contenuti generati con intelligenza artificiale, scoperto solo dopo la fase di votazione e la registrazione della cerimonia.

Secondo gli organizzatori, l'uso di AI generativa viola una regola fondamentale del premio, che impone l'assenza totale di tali tecnologie nei titoli candidati. Il problema è stato aggravato dal fatto che, al momento della candidatura, gli sviluppatori avevano dichiarato che il gioco non includeva asset generati con AI. In seguito, però, sono riemerse dichiarazioni precedenti del team che confermavano un impiego limitato di strumenti generativi durante lo sviluppo.

Quali componenti di Clair Obscur: Expedition 33 sono stati realizzati con l'AI?

In particolare, alcune texture presenti al lancio erano state sospettate di essere generate artificialmente. Il team ha poi spiegato che questi elementi erano stati rapidamente rimossi e sostituiti con asset originali tramite una patch pochi giorni dopo l'uscita del gioco. Nonostante la correzione tempestiva, la violazione delle regole ha portato alla decisione definitiva di revocare i premi.

Questo episodio non è isolato. Negli ultimi tempi, diversi giochi e studi sono finiti sotto accusa per l'uso di AI, anche quando si trattava solo di materiali promozionali o di strumenti di supporto. Alcuni publisher hanno cancellato progetti dopo reazioni negative della community, mentre altri sono stati costretti a chiarire pubblicamente le proprie politiche interne. Aziende di primo piano hanno addirittura promesso di non utilizzare l'IA generativa, cercando di rassicurare sia i lavoratori sia i giocatori.

Alla base di questa opposizione c'è la percezione che l'AI venga usata per ridurre costi e personale, a scapito della qualità e della creatività umana. Molti giocatori temono di pagare per prodotti "automatizzati", privi del valore artigianale che storicamente caratterizza il medium videoludico.