Epic vince (ancora) contro Google: Android dovrà aprire agli store concorrenti

Epic porta a casa un'altra vittoria in tribunale contro Google: la Corte del Nono Distretto si è pronunciata a favore di Epic rigettando il ricorso di Google alla sentenza emessa nel 2023 che condannava la società di Mountain View per aver adottato pratiche monopolistiche con il Play Store di Android.

Ma non è tutto: stando a quanto riferito da Cat McCormak di Epic a The Verge, il giudice avrebbe anche revocato la sospensione dell'ingiunzione contro Google emessa nel 2023. In sintesi, a Google fu imposto di aprire il sistema anche a store di terze parti, di rendere disponibile il download dei negozi virtuali direttamente dal Play Store e fornire l'accesso a tutte le applicazioni disponibili sul Play Store anche alle piattaforme concorrenti.

Il pronunciamento della corte non solo rigetta il tentativo di appello di Google, quindi, ma riattiva anche l'ingiunzione permanente precedentemente sospesa. Tale ingiunzione obbliga anche l'azienda a rimuovere numerosi vincoli considerati "anticompetitivi": Google non potrà più imporre il proprio sistema di pagamento agli sviluppatori, né pagare i produttori di smartphone per preinstallare il Play Store.

Thanks to the verdict, the Epic Games Store for Android will be coming to the Google Play Store! It's already available worldwide from our web site, https://t.co/f77ZSrBMGd.



Epic Games Store for PC already carries several other PC stores (https://t.co/92elnB3IGv, GOG Galaxy). https://t.co/4ndkMmhLUX — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 31, 2025

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha definito la sentenza una "vittoria totale". Con un post su X ha espresso la propria soddisfazione nei confronti della sentenza e ha anche annunciato che presto l'Epic Games Store sarà disponibile direttamente dal Play Store, seppur non sia stata fornita alcuna tempistica in merito.

L'effetto della decisione chiaramente si estenderà ben oltre il caso Epic: altri operatori del settore potrebbero ora introdurre store alternativi su Android, senza dover ricorrere a soluzioni esterne o accordi con i produttori di dispositivi. Il cambiamento avrà una durata minima di tre anni, come stabilito dal testo dell'ingiunzione.

Google, dal canto suo, ha espresso forte preoccupazione per l'impatto della decisione. In una nota a The Verge, Lee-Anne Mulholland, responsabile globale per gli affari normativi di Google, ha dichiarato che la sentenza rappresenta un pericolo per i consumatori.

"Questa decisione danneggerà significativamente la sicurezza degli utenti, limiterà la scelta e minerà l'innovazione che è sempre stata al centro dell'ecosistema Android. La nostra massima priorità rimane proteggere i nostri utenti, sviluppatori e partner e mantenere una piattaforma sicura mentre proseguiamo il nostro appello".

Il contenzioso, però, non è concluso. Google ha già annunciato l'intenzione di fare nuovamente ricorso. Stavolta, la società dovrà rivolgersi direttamente alla Corte Suprema, anche se potrebbe chiedere preventivamente una revisione direttamente al tribunale del Nono Distretto. In ogni caso è chiaro che Google porterà avanti una battaglia legale che prosegue dal 2020, anno in cui sia Google che Apple rimossero Fortnite dalle proprie piattaforme.

Nel caso di Apple, l'esito – almeno per il momento – è leggermente diverso. La società di Cupertino non concede in licenza il suo OS come invece fa Google, di conseguenza la richiesta di maggiore apertura negli Stati Uniti è stata bocciata. Tuttavia, Epic è riuscita comunque ad ottenere una revisione delle commissioni imposte da Apple agli sviluppatori, mentre in Europa le pratiche dell'App Store sono state ritenute anticoncorrenziali.

Insomma, il contenzioso con Apple rimane ancora piuttosto aperto, ma sul fronte Google sembra consolidarsi un esito abbastanza chiaro. Ovviamente, la società ha ancora una carta da giocare, ma pare che anche negli Stati Uniti ormai la direzione sia quella di aprire l'OS ai concorrenti e limitare quello che, per ora, è stato definito un "monopolio illegale".