Need for Speed sta per tornare: EA annuncia Hot Pursuit Remastered

A 10 anni esatti dal suo primo debutto, Need for Speed: Hot Pursuit si appresta a sbarcare sulle console di ultima generazione con una versione Remastered.

Lo annunciano Electronic Arts e lo sviluppatore Criterion Games - in collaborazione con Stellar Entertainment: verremo nuovamente catapultati sulle strade di Seacrest County, con un comparto grafico rinnovato e con il multiplayer asincrono cross-platform basato sul sistema Autolog.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered arriverà a novembre

Hot Pursuit è con ogni probabilità uno degli episodi più amati della serie Need for Speed, un racing arcade che poteva essere giocato completamente in singleplayer, ma che al tempo stesso offriva una delle più innovative esperienze multigiocatore dello scorso decennio.

La parola chiave è Autolog e ce ne parla Matt Webster, VP di Criterion Games: "Need for Speed: Hot Pursuit ha anticipato i tempi quando è uscito nel 2010, poiché abbiamo costruito prima di tutti un sistema automatico con cui confrontarsi e dare consigli tra amici all’interno videogioco. [...] Grazie all'Autolog e alle mitiche supercar più amate al mondo, questo titolo creerà l'esperienza di corsa socialmente più competitiva ed emozionante".

Oltre a vantare una serie di miglioramenti grafici - tra cui il supporto al 4K e ai 60fps - il 'nuovo' Need for Speed: Hot Pursuit amplierà il sistema Autolog con le funzionalità cross-platform, consentendo ai giocatori di sfidare i propri amici su qualsiasi tipo di piattaforma.

Non dimentichiamoci della campagna a giocatore singolo, che esplorerà "entrambi i lati della legge", assumendo il controllo dei corridori d'élite e delle forze di polizia. La nuova edizione per PC e per le console last-gen includerà tutti i contenuti aggiuntivi post-lancio, tra cui gli add-on Armed and Dangerous e Lamborghini Untamed; i DLC garantiranno la bellezza di 6 ore di gioco extra e oltre 30 sfide aggiuntive. Tra i nuovi contenuti troveremo anche una modalità fotografica, nuovi obiettivi sbloccabili e decorazioni inedite per i veicoli.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sarà disponibile dal prossimo 6 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One e, il 13 novembre, sbarcherà anche su Nintendo Switch.