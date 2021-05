Electronic Arts, le microtransazioni superano i giochi: incassi da capogiro

Non è un mistero che Electronic Arts sia particolarmente "affezionata" al mercato delle microtransazioni, come ha dimostrato con le sue produzioni più popolari (e criticate). Un'ulteriore conferma arriva dall'ultimo report finanziario della società statunitense, che svela numeri da capogiro per quanto concerne gli incassi del 2021 e, soprattutto, gli incredibili risultati ottenuti con le tanto discusse microtransazioni presenti in FIFA 21 e non solo.

EA: 5,6 miliardi di dollari nel 2021, 4 miliardi dalle microtransazioni

Il report in questione è stato diffuso tramite il sito web di Electronic Arts e fa riferimento all'anno fiscale conclusosi lo scorso 31 marzo. La compagnia apre il comunicato preannunciando "risultati sopra le aspettative" e un record di incassi innescato dalla vendita di nuovi giochi, dall'utilizzo dei servizi live e dalla crescita del network di EA.

Parlando dei ricavi, il colosso americano ha guadagnato un totale di 5,629 miliardi di dollari, dei quali 837 milioni di profitto netto. Numeri impressionanti, che tuttavia superano di poco quelli registrati nel 2020, fatta eccezione per i profitti che superavano i 3 miliardi - per merito di alcune agevolazioni fiscali. A stupire, piuttosto, è il dato relativo alle microtransazioni: dei suddetti ricavi, 4,06 miliardi di dollari provengono esclusivamente dalla vendita di pacchetti e contenuti aggiuntivi all'interno dei giochi di EA.

Tra gli altri dati evidenziati dalla compagnia si accenna alla pubblicazione di 13 nuovi giochi nel 2021 e alla registrazione di 42 milioni di nuovi giocatori. FIFA 21 è il principale artefice del successo di EA: l'ultima iterazione del titolo sportivo vanta un pubblico di 25 milioni di giocatori, molti dei quali si dedicano a FIFA Ultimate Team - che a sua volta ha registrato una notevole crescita sia sul fronte dell'utenza (+16%) che su quello delle partite (+180%).

Anche Apex Legends e The Sims 4 hanno fatto la loro parte: ad oggi, lo sparatutto online di Respawn Entertainment ha una base di oltre 100 milioni di giocatori, suddivisi tra console e PC - la Stagione 8 ha accolto, in media, più di 12 milioni di giocatori settimanali; a quasi sette anni dal lancio, l'ultimo episodio di The Sims ha quasi raggiunto quota 36 milioni di giocatori.

"I nostri team hanno svolto un lavoro incredibile nell'ultimo anno per offrire esperienze straordinarie in un momento molto impegnativo per tutti in tutto il mondo", ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. È intervenuto anche il COO e CFO Blake Jorgensen, che parla della costante crescita di Apex Legends e dell'importanza del nuovo Battlefield: il prossimo capitolo dello sparatutto trainerà la crescita di EA nel 2022, secondo Jorgensen.