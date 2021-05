Nintendo Switch, il nuovo modello con schermo OLED debutterà a settembre?

La nuova Switch, da molti ribattezzata momentaneamente Switch Pro, potrebbe debuttare tra settembre e ottobre, a detta di fonti raccolte da Bloomberg. La produzione dovrebbe partire a luglio e l'annuncio del nuovo modello potrebbe arrivare prima del 12 giugno, anticipando l'E3 in modo da consentire ai publisher di mostrare i loro nuovi titoli all'evento.

La console sarà venduta parallelamente alla Switch Lite, mentre la Switch "standard" dovrebbe uscire di scena nel corso del tempo, ovvero fino a esaurimento scorte. "Gli assemblatori inizieranno a consegnare il nuovo modello - il cui nome commerciale è noto solo a una manciata di persone all'interno di Nintendo - all'inizio di luglio e la produzione dovrebbe prendere corpo fino ad arrivare al picco nel trimestre ottobre-dicembre", scrive Bloomberg.

La nuova console, come già riportato in passato, dovrebbe fregiarsi di un nuovo display OLED da 7 pollici di Samsung e un SoC di Nvidia più potente, capace di gestire l'uscita in 4K quando la console portatile sarà inserita nella dock collegata alla TV, probabilmente facendo leva anche sulla tecnologia DLSS.

Quanto al prezzo, al momento non ci sono informazioni certe, ma dovrebbe superare i 299 dollari del modello presentato nel 2017. "Anche se il prezzo finale non è ancora noto, i fornitori si aspettano un aumento del ricavo per unità dal rapporto con Nintendo", aggiunge la testata.

In merito alla disponibilità, Bloomberg parla di una Nintendo fiduciosa di poter soddisfare almeno buona parte della domanda, in quanto i componenti usati sarebbero meno soggetti alla competizione per le linee produttive rispetto a quelli usati per le console di Microsoft e Sony. Questo significa, almeno secondo la nostra interpretazione, che riuscendo a ricavare più SoC per wafer, Nintendo potrà produrre più console e quindi di avere maggiori possibilità di rispondere alla domanda dei consumatori.