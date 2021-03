Nintendo Switch: nuovo modello con schermo OLED da 7 pollici e supporto al 4K?

Archiviato il lancio di Playstation 5 e Xbox Series X|S, i fari sono puntati su Nintendo: quali sono i programmi dell'azienda nipponica? Da tempo si mormora l'arrivo di una possibile "Switch Pro", nome di fantasia dietro cui si cela una console del tutto simile nel funzionamento alla Switch tradizionale, ma più potente e rinnovata in alcune sue parti.

Secondo Bloomberg, il nuovo modello arriverà quest'anno e sarà dotato di uno schermo touch OLED "rigido" prodotto da Samsung, un 7 pollici con risoluzione 720p. Il sito, sempre molto ben informato, afferma che l'azienda sudcoreana inizierà la produzione del pannello a giugno, con un obiettivo di produzione iniziale di poco meno di un milione di unità al mese. Lo schermo sarà consegnato a chi si occuperà dell'assemblaggio materiale della nuova Switch a luglio, il che fa pensare a un debutto nelle vacanze natalizie.

L'attuale Switch venne mostrata sul finire del 2016 e arrivò in commercio nel marzo 2017, forte di uno schermo LCD da 6,2 pollici. Nel 2019 è arrivata la Switch Lite con display da 5,5 pollici, ma si tratta di una console solo portatile, non si può collegare alla dock per giocarci in salotto come il modello "maggiore".

Le vendite dei modelli attuali sono ancora ottime, nell'ultima trimestrale Nintendo ha dichiarato di aver venduto 11,57 milioni di unità, numero che spinge il risultato complessivo a circa 80 milioni di unità (79,87), superando il dato del 3DS. Merito di una lineup che conta successi come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e The Legend of Zelda: Breath of The Wild, e che è in costante espansione tra Splatoon 3 e il remake di Pokémon Diamante e Perla.

Il passaggio a un display leggermente più grande, ma di tipo OLED, dovrebbe migliorare l'esperienza a tutto tondo: i colori risulteranno migliori, più vivi, ma allo stesso tempo l'impatto sulla batteria sarà inferiore. Possibile, inoltre, una riduzione del tempo di risposta e, sul lato estetico, delle cornici dello schermo.

La nuova console sarà inoltre in grado di riprodurre i giochi in 4K quando collegata alla dock, secondo Bloomberg, e questo la metterà sullo stesso piano delle console rivali. Questo comporterà l'uso di una piattaforma hardware aggiornata: attualmente la Switch ha un SoC Nvidia Tegra X1 con GPU basata sulla vecchia architettura Maxwell, quindi è possibile che si passi a qualcosa di più aggiornato. Alcune indiscrezioni non escludono l'implementazione del DLSS di Nvidia, già visto nell'ambito delle GPU desktop, come funzionalità per mantenere un elevato frame rate. Staremo a vedere.

