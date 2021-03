Nintendo Switch, il nuovo modello scommette su Nvidia DLSS?

Bloomberg torna a parlare della prossima Nintendo Switch, ribattezzata Switch Pro, attesa per il periodo natalizio. Dopo aver raccolto informazioni sulla possibile presenza di uno schermo OLED da 7 pollici di Samsung e il supporto al 4K, il noto quotidiano economico afferma - senza sorpresa a dire il vero - che Nintendo ha intenzione di affidarsi a un chip Nvidia Tegra aggiornato per la nuova console e fare leva sul DLSS (Deep Learning Super Sampling) per riprodurre i contenuti in 4K sulla TV.

Il system on a chip della prossima Switch dovrebbe essere rinnovato sia per quanto riguarda i core che la GPU integrata, e inoltre dovrebbe fare affidamento su un quantitativo di memoria maggiore. "Il supporto al DLSS richiederà di aggiungere nuovo codice ai giochi, quindi sarà primariamente usato per migliorare la grafica dei giochi futuri", hanno spifferato a Bloomberg alcuni sviluppatori.

Il DLSS ha debuttato nel 2018 con le GPU Nvidia della serie RTX 2000 e rappresenta una tecnologia di IA molto utile che permette alla scheda video di mostrare immagini a qualità elevata senza patire il carico di risoluzioni elevate o di effetti - come il ray tracing - che abbattono le prestazioni (ossia gli fps). In poche parole, la GPU le renderizza a risoluzione inferiore, ma quanto mostrato a schermo appare come se avesse una risoluzione superiore.

In attesa di saperne di più (l'attuale Switch conta un Tegra X1 con GPU basata su architettura Maxwell), gli analisti ritengono che la nuova Switch costerà più del modello attuale (229 dollari negli USA), il cui prezzo è invariato dal 2017, con un esborso che potrebbe aggirarsi tra 349,99 e 399,99 dollari.