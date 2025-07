Addio Hytale? Forse no: l'ex creatore disposto a investire personalmente 50 milioni di dollari!

Il progetto Hytale, RPG sandbox ispirato a Minecraft e in sviluppo da circa dieci anni, è stato ufficialmente cancellato da Riot Games. Tuttavia, il gioco potrebbe non essere definitivamente morto. A pochi giorni dalla notizia della chiusura, Simon Collins-Laflamme, co-fondatore di Hypixel Studios, ha espresso interesse a riportarlo in vita, dichiarandosi disposto a investire personalmente fino a 25 milioni di dollari.

Annunciato nel 2018, Hytale era stato accolto con entusiasmo, ma dopo l'acquisizione di Hypixel Studios da parte di Riot nel 2020, lo sviluppo ha subito una lunga serie di ritardi. L’uscita, inizialmente prevista per il 2021, non si è mai concretizzata, e le comunicazioni ufficiali si sono fatte sempre più sporadiche. La cancellazione definitiva del progetto, avvenuta lo scorso mese, ha determinato anche la chiusura dello studio.

I get it 100%, look I am even down to put 25 millions USD by myself to finish Hytale, that’s how much I believe in it.



No kickstarter, just raw passion, high pressure and high risk taking. Reduce scope: legacy engine, pc only first, open source some parts, small team, cut… — Simon (@Simon_Hypixel) June 26, 2025

Alla notizia della sospensione, diversi ex sviluppatori hanno manifestato pubblicamente il loro disappunto per la gestione interna di Hypixel. Parallelamente, la community ha dato il via a una campagna per "salvare Hytale", coinvolgendo direttamente Collins-Laflamme. Inizialmente scettico, l’ex dirigente ha spiegato di non avere contatti con il progetto dal 2019 e di non conoscerne l’attuale stato di sviluppo.

Nonostante le difficoltà, il suo atteggiamento è cambiato rapidamente. Il 26 giugno ha affermato di star valutando seriamente l’idea di riprendere le redini del gioco, dichiarandosi pronto a un investimento personale di 25 milioni di dollari. Due giorni dopo ha confermato l’intenzione di contattare Riot Games, invitando però i fan a mantenere basse le aspettative, definendo "quasi impossibile" la riattivazione di un progetto già cancellato.

To clarify, it would require a LOT less money to get to something that could be released in « Very Early Access » with temporarily removed features. We could just get the community involved ASAP in modding / bug reports / feature requests / crowdfunding and find ways to use… pic.twitter.com/E8Ok3VIVDc — Simon (@Simon_Hypixel) June 28, 2025

L'aspetto più complesso da affrontare è indubbiamente la riacquisizione dell'IP. Attualmente, il marchio e tutto il lavoro svolto finora rimangono di proprietà di Riot che, per quanto appaia non interessata a continuare il progetto, ha comunque investito cifre importanti tra acquisizione e sviluppo, e potrebbe rivelarsi restia a "svendere" il tutto.

Il 29 giugno, Collins-Laflamme ha rilanciato con un messaggio motivazionale, "No risk, no story", accompagnato da un video che lo ritrae simbolicamente come una figura messianica pronta al ritorno. Mentre la community osserva con attenzione, il futuro di Hytale rimane incerto, ma la possibilità di un ritorno, seppur remota, non è più da escludere.