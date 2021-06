Take-Two acquisisce un'altra software house di giochi mobile

Take-Two ha compiuto una nuova importante operazione per il suo business legato al mobile gaming acquisendo la software house che si occupa della popolare serie Top Eleven. Nordeus ha sede a Belgrado, in Serbia, e conta 250 dipendenti. Per il suo gioco di punta si avvale di José Mourinho come testimonial.

Top Eleven: il gioco con José Mourinho ora è di Take-Two

Take-Two, proseguendo sul suo percorso di crescita, ha appena registrato guadagni record nell'anno fiscale 2021 e si aspetta ulteriori miglioramenti anche per il 2022 e il 2023, quando rilascerà complessivamente 62 giochi in 3 anni. 20 di questi saranno giochi per dispositivi mobile, frutto di una serie di acquisizioni che culmina con quella di Nordeus.

Take-Two verserà nelle casse di Nordeus 378 milioni di dollari, di cui 225 milioni in contanti e 90 milioni in azioni. Questo è un'acquisizione significativa per Take-Two per rafforzare il suo brand 2K Sports e al tempo stesso dare valore alla sua presenza mobile.

I precedenti investimenti di Take-Two nell'universo mobile hanno portato all'acquisizione di Socialpoint, software house spagnola specializzata in titoli free-to-play, distribuiti su Android, iOS, Fire OS e Facebook; e a quella di Playdots, famosa per i giochi della serie Dots.

Quanto a Top Eleven, parliamo di un manageriale di calcio giocabile sia su browser tramite Facebook che sui dispositivi mobile con sistemi operativi Android e iOS. Presenta un sistema di calciomercato strutturato su aste e trattative, con i giocatori che possono pianificare allenamenti differenziati per i calciatori e visualizzare i propri risultati delle stagioni precedenti. Ci sono cinque competizioni a cui poter partecipare e la possibilità di migliorare la propria società e il proprio stadio. Altri dettagli si trovano sul sito ufficiale.