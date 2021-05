E3 2021: Microsoft annuncia data e ora della conferenza Xbox + Bethesda

Ci siamo, tra pochi giorni l'E3 2021 spalancherà le sue porte (virtuali) ai videogiocatori di tutto il mondo, gratuitamente. Quest'anno l'evento losangelino abbraccia il formato digitale, trasmettendo online tutti i principali eventi legati alla kermesse. Tra questi troviamo anche la conferenza di Xbox che, a pochi mesi dall'acquisizione di Zenimax Media, includerà anche uno showcase dedicato ai giochi di Bethesda. La compagnia ha appena confermato dara e ora della livestream.

Xbox & Bethesda Games Showcase: appuntamento al 13 giugno



Tramite il sito ufficiale di Xbox, il responsabile della divisione marketing Aaron Greenberg ha ufficializzato la data dello showcase Xbox & Bethesda Games: sarà trasmesso domenica 13 giugno, a partire dalle 19.00 (ora italiana). La press conference dell'E3 2021 sarà la prima a essere organizzata in collaborazione con gli studi di Bethesda, appena accolti nell'allargata famiglia degli Xbox Game Studios - che conta ora la presenza di 23 team di sviluppo.

Come anticipa lo stesso Greenberg, la livestream organizzata durante l'E3 durerà circa 90 minuti: assisteremo alla presentazione della nuova lineup Xbox, con i titoli che popoleranno il calendario 2021 e le produzioni che inaugureranno il prossimo anno. Non solo, ma saranno anche annunciate le future release destinate alla libreria di Xbox Game Pass. Osservando l'immagine promozionale diffusa da Microsoft, ci aspettiamo grandi novità legate a Halo Infinite e a Starfield.

Trattandosi di un evento trasmesso in streaming, gli utenti potranno seguire l'Xbox & Bethesda Games Showcase tramite quattro diversi canali, ovvero:

La livestream sarà in lingua inglese, ma non mancheranno i sottotitoli in italiano per non perdersi neanche un dettaglio degli annunci preparati da Xbox e Bethesda.

Microsoft punta al formato digitale anche per la prossima edizione dell'Xbox FanFest, celebrazione annuale dedicata alla community 'boxara'. "In precedenza, Xbox FanFest era una serie di eventi fisici ad accesso limitato che si svolgevano in tutto il mondo. Ora stiamo espandendo questo programma per offrire ulteriori occasioni di divertimento a milioni di fan di Xbox di tutto il mondo", si legge sul sito ufficiale, dov'è già possibile registrarsi all'evento.