Halo Infinite avrà cross-play e cross-progression, nuove immagini dalla versione PC

Halo Infinite, il primo capitolo dello storico franchise per la next-gen, è tra i progetti più ambiziosi di Microsoft. Lo sparatutto, originariamente previsto per l'autunno 2020, era stato rinviato di un anno a causa delle pesanti critiche ricevute la scorsa estate e legate, in primis, a un comparto grafico "deludente". Da allora il team di 343 Industries ha riavviato il progetto focalizzandosi sulla componente tecnica: i primi risultati, a nostro parere, sono decisamente convincenti.

Microsoft e 343i hanno dunque rilasciato un ulteriore aggiornamento sullo stato dei lavori di Infinite. Questa volta si parla delle funzionalità avanzate del gioco e, in particolare, della versione PC, che offrirà un'ampia varietà di opzioni ai giocatori di Windows 10.

Halo Infinite offrirà la progressione condivisa tra Xbox e PC



La prima grande novità di Halo Infinite consiste nel supporto alle funzionalità cross-platform e cross-progression, che consentiranno agli utenti di Xbox e PC di interagire tra loro nelle sessioni multigiocatore e di trasferire i propri salvataggi da una piattaforma all'altra.

L'annuncio arriva da Matt Booty, capo degli Xbox Games Studios: "Siamo entusiasti di annunciare che Halo Infinite supporterà il multiplayer cross-play e la progressione condivisa quando uscirà entro la fine dell'anno. Ciò significa che se stai giocando su PC, puoi giocare con i tuoi amici su Xbox One e Xbox Series X|S". Booty ha inoltre confermato che le personalizzazioni e i progressi associati al comparto multiplayer "vi seguiranno su tutte le piattaforme".

Sul blog di Xbox Wire, Matt Booty ci ha anche parlato della rinnovata importanza del PC gaming per Microsoft, che avrebbe spinto il colosso di Redmond a effettuare un importante cambio di strategia per quel che concerne il suo marketplace digitale: la compagnia, ricordiamo, ha deciso di ridurre i suoi incassi PC dal 30% al 12%, concedendo il restante 88% agli sviluppatori.

Halo Infinite è sorprendente nelle nuove immagini PC

A proposito di PC, sia lo stesso Booty che 343 Industries hanno colto tale occasione per parlarci delle novità che riguardano la versione Windows 10 di Halo Infinite.

Rispetto alle controparti console, su PC il nuovo capitolo potrà offrire una serie di feature aggiuntive, come il supporto agli schermi super ultra-wide e impostazioni avanzate di grafica. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con la comunità PC per garantire che Halo Infinite offra un'esperienza di prima qualità", assicura il capo degli Xbox Game Studios.

Intanto, il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo "Inside Infinite" sul blog di Halo Waypoint. La premessa di 343 Industries è che, su PC, Halo Infinite non verrà proposto come un semplice porting della versione destinata a Xbox, ma sarà un'esperienza a sé stante. È per questo motivo che 343i ha organizzato diversi team interni, ciascuno dei quali è dedicato a un determinato comparto del gioco: c'è il Sandbox Team, così come un Graphics Team e altre due squadre che stanno lavorando all'interfaccia e all'infrastruttura online.

Come assicurano gli sviluppatori, chi ha la fortuna di possedere una build PC molto performante potrà spingere al massimo le impostazioni grafiche di Halo Infinite e godersi il gioco anche in 21:9. Per dimostrarlo, 343 Industries ha rilasciato nuove, spettacolari immagini - evidenziate come work in progress - tratte dalla campagna della versione PC del gioco.

Vi rimandiamo al post ufficiale pubblicato su Halo Waypoint per scoprire ulteriori dettagli su ciò che sta accadendo dietro le quinte di Halo Infinite.