Halo Infinite, spuntano nuove immagini: miglioramenti notevoli per la grafica

Come un fulmine a ciel sereno, 343 Industries ha condiviso una serie di novità legate a Halo Infinite, prossimo capitolo dello storico franchise fantascientifico. L'effetto sorpresa si nasconde negli screenshot appena diffusi: notiamo enormi passi in avanti rispetto alle prime immagini mostrate la scorsa estate. I designer di 343i hanno inoltre svelato ulteriori dettagli su quello che loro stessi definiscono un "reboot spirituale" degli episodi originali.

Halo Infinite è molto più convincente: gli ultimi screenshot da PC

L'accoglienza riservata ad Halo Infinite, ricordiamo, è stata piuttosto tiepida. Al di là della promettente ambientazione (che strizza l'occhio a Halo: Combat Evolved), il nuovo capitolo in sviluppo presso 343 Industries ha messo in mostra un comparto grafico "deludente", con modelli poligonali poco dettagliati - il meme Craig the Bruteè ormai passato alla storia - e animazioni farraginose, tutti elementi che non sono passati inosservati con la prima demo di gameplay.

Ebbene, con il rinvio all'autunno 2021, sembra che il team di 343i si sia dato parecchio da fare per migliorare lo sparatutto sul fronte tecnico. A distanza di qualche mese dalle ultime notizie su Infinite, gli sviluppatori hanno diffuso un comunicato inerente ai progressi svolti in fase di produzione, oltre a condividere nuove immagini tratte dal gioco.

Il post pubblicato su Halo Waypoint riguarda in primis il mondo di gioco di Infinite e le fonti di ispirazione scelte dai designer per la realizzazione del nuovo setting open world, noto come Zeta Halo - o Installazione 07. In quest'occasione sono stati intervistati Justin Dinges (Campaign Art Lead), Troy Mashburn (Sandbox Lead) e John Mukley (World Design Lead).

Come possiamo osservare dagli screenshot in questione, i miglioramenti apportati da 343 Industries sono decisamente notevoli: ogni singolo elemento del mondo di gioco, dalle sue strutture futuristiche alla vegetazione, appaiono ora in maniera molto più definita.

Sia chiaro, le immagini appena diffuse riguardano la versione PC di Halo Infinite; tuttavia, è molto probabile che la versione Xbox Series X vanterà la stessa qualità grafica, dal momento che la nuova ammiraglia di Microsoft può contare su un hardware di tutto rispetto. È ciò che garantisce il Graphics Producer Alex Le Boulicaut, che ha parlato del processo di revisione delle edizioni Xbox: "Mentre le immagini work-in-progress presentate oggi sono catturare su un PC [...] siamo impegnati a offrire una grande esperienza e un elevato grado di fedeltà visiva su tutte le piattaforme".

Tornando a parlare dei miglioramenti tecnici, Justin Dinges di 343 Industries ha parlato del nuovo sistema d'illuminazione basato sul ciclo dinamico giorno-notte, una feature del tutto inedita per il motore grafico di Halo, che contribuirà senz'altro a un maggiore fotorealismo.

Vi lasciamo alle nuove immagini rilasciate da Microsoft e da 343 Industries, ricordandovi che Halo Infinite è previsto per il prossimo autunno su Xbox Series X, Series S e PC.