PlayStation 5, l'espansione dello storage sbloccata con un firmware in estate?

Sony e Microsoft hanno scelto un approccio diverso all'espansione dell'archiviazione sulle rispettive console next-gen. L'azienda nipponica, con PS5, ha optato per consentire l'installazione di un SSD M.2 in formato tradizionale (video di teardown ufficiale) per aumentare lo storage della console, mentre Microsoft ha creato - con Seagate - delle schedine (costose) da inserire in un apposito slot.

Al momento Sony non permette di installare un SSD M.2 nella console, in quanto non supportato a livello software. Quando cambieranno le cose? Secondo le indiscrezioni di Bloomberg, bisognerà attendere fino all'estate. Arriverà quindi un aggiornamento del firmware che, secondo le fonti della testata, servirà per "sbloccare velocità delle ventole di raffreddamento maggiori per assicurare che la console non si surriscaldi". Un portavoce di Sony ha confermato i "lavori in corso", senza però parlare di tempistiche o aggiungere altri dettagli.

Gli SSD M.2, se messi sotto torchio, raggiungono temperature anche elevate, quindi raffreddarli al meglio è doveroso per impedire che si inneschi il cosiddetto throttling, ossia un calo prestazionale che l'SSD si autoimpone per non avere problemi.

La Playstation 5 ha un SSD custom integrato da 825GB, ma solo 667GB sono accessibili per salvare giochi, app e altri contenuti. È chiaro che con titoli sempre più complessi, malgrado gli sforzi e le tecnologie in campo per ridurne il "peso", presto o tardi i giocatori avranno bisogno di più spazio di archiviazione. Attualmente si può collegare un hard disk / SSD esterno alla console tramite la porta USB, ma la compatibilità è assicurata solo con i vecchi giochi PS4.

Per quanto riguarda l'SSD M.2 che si potrà inserire nella console una volta rimossa la cover, non tutti andranno bene. Secondo quanto dichiarato da Sony in passato dovranno rispettare determinate prestazioni minime.

Leggi anche: Playstation 5 smontata da iFixit: cosa va e cosa non va nella nuova console di Sony