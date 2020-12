Playstation 5 smontata da iFixit: cosa va e cosa non va nella nuova console di Sony

iFixit ha pubblicato il teardown di Playstation 5, ossia ha aperto la nuova console di Sony per analizzarne l'interno con un occhio di riguardo soprattutto alla riparabilità. Il modello messo sotto la lente d'ingrandimento è quello dotato di lettore ottico. I ragazzi di iFixit hanno riscontrato la presenza di un controller proprietario per quanto concerne l'SSD, una soluzione custom capace di garantire un'alta velocità di archiviazione e una comunicazione rapida con gli altri componenti.

Sony, in sede di presentazione, ha indicato un transfer rate di 5,5 GB/s, grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che collegano l'SSD al SoC centrale ma, grazie ad alcuni accorgimenti, il bandwidth effettivo può arrivare a 8-9 GB/s. Sony ha fatto quindi una scelta differente da quella di Microsoft con Xbox Series X, equipaggiata con "una configurazione molto più convenzionale con hardware di SanDisk".

iFixit ha lodato il sistema di raffreddamento della console, in particolare l'enorme ventola, le diverse heatpipe che si sovrappongono "come un interscambio autostradale" e i fori per catturare la polvere facilmente accessibili. Si fa notare però come la decisione di usare il metallo liquido come interfaccia per raffreddare il chip centrale sia potenzialmente pericolosa (solo se si va a smontare il dissipatore), in quanto il metallo liquido ha sì un'ottima conducibilità termica, ma anche elettrica e non è consigliabile che il materiale finisca "nel posto sbagliato".

iFixt ha riscontrato la facilità di accesso allo slot di espansione dell'SSD (Sony deva ancora "sbloccare" questa possibilità), mentre sottolinea come l'unità ottica sia legata alla scheda madre via software. Questo significa che un lettore ottico qualunque non leggerà i dischi. La potenziale soluzione potrebbe essere quella di "smontare l'unità e mantenere il circuito originale", ma per ora è una mera ipotesi, non è stata dimostrata.

In generale, "il design relativamente modulare e la facilità di riparazione sono leggermente oscurati da alcuni blocchi software e fastidiose viti di sicurezza Torx" con quest'ultime che creano "un inutile ostacolo alle riparazioni". In virtù di tutti gli elementi a favore e sfavore, Playstation 5 ha ottenuto un punteggio di riparabilità di 7 su 10.