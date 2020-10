PlayStation 5 si mette a nudo: ecco il video ufficiale del teardown

Con il solito effetto sorpresa che accompagna i più recenti annunci di Sony, il colosso nipponico ha pubblicato un video teardown della sua attesissima PlayStation 5. La console next-gen viene smontata pezzo per pezzo da Yasuhiro Ootori, responsabile della divisione Mechanical Design, che ci mostra le principali caratteristiche del nuovo hardware. Tra i vari elementi, spicca il particolare sistema di raffreddamento a metallo liquido.

Sony smonta la sua PS5: ecco cosa troviamo all'interno

Il nuovo filmato diffuso da Sony Interactive Entertainment ci permette di dare un'ulteriore occhiata alle generose dimensioni della macchina: in posizione verticale, PS5 è larga 104 mm e alta 390 mm, con uno spessore massimo di 260 mm.

Prima di 'denudare' la console, Ootori ci parla della connettività, con due porte USB (Type-C Superspeed e Type-A Hi-Speed) situate sulla parte frontale e altre due porte USB Type-A montate sul retro, affiancate dalla porta LAN, l'HDMI e l'ingresso per l'alimentazione

Dopo aver rimosso i due pannelli "toolless" che rivestono la scocca è possibile accedere ai componenti interni. Entriamo immediatamente in contatto con la grande ventola di areazione - 120 mm di diametro x 45 mm di spessore - progettata per attirare l'aria da entrambi i lati della console; nei pressi della ventola troviamo anche due piccoli raccoglitori di polvere. Sony ha predisposto anche un dissipatore di calore per venire in soccorso della grossa ventola, con un flusso d'aria che secondo Sony dovrebbe "eguagliare le prestazioni di una camera di vapore".

Inoltre, salta all'occhio lo slot per l'espansione della memoria interna tramite SSD M.2, con supporto all'interfaccia PCIe Gen4.

Il teardown eseguito da Yasuhiro Ootori ci permette di osservare da vicino il drive ottico, custodito in un case di metallo per ridurre il rumore causato dalla lettura dei dischi Blu-Ray Ultra HD. Dopo aver scollegato i cavi che ci portano alle antenne Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, Ootori ha accesso al processore e alla scheda grafica, entrambi forniti da AMD. La CPU, ricordiamo, è un Ryzen Zen 2 (8 core e 16 thread) a 3,5 GHz, mentre la GPU basata sull'architettura RDNA 2 include 36 Compute Unit per offrire 10,28 TFLOPS. La memoria RAM è composta da otto moduli GDDR6 per un totale di 16 GB e una bandwidth di 448 GB/s.

La parte più interessante riguarda proprio il sistema di raffreddamento, basato in questo caso sull'utilizzo del metallo liquido, molto più efficiente della comune pasta termoconduttiva. Stando alle parole di Ootori, questa soluzione avrebbe richiesto ben due anni di progettazione e consentirà a PS5 di garantire prestazioni elevate e stabili nel lungo termine.

PlayStation 5 sarà disponibile in Italia dal prossimo 19 novembre in due versioni, una dotata di lettore disco (499€) e una dedicata ai giochi in digitale (399€). Per scoprire tutte le caratteristiche e le feature offerte dalla console potete consultare l'articolo che abbiamo dedicato a PS5.