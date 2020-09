Espandere lo storage di Xbox Series S e X sarà costoso: ecco quanto

Le nuove console di Microsoft, Xbox Series X e Xbox Series S, integrano rispettivamente un SSD da 1 TB e 512 GB. Dovrebbe trattarsi di capacità sufficienti per molti appassionati, ma chi avesse necessità di più spazio di archiviazione potrà acquistare una scheda di espansione da 1 TB che Microsoft ha progettato in collaborazione con Seagate, inseribile in un apposito slot nella parte posteriore della console.

La casa di Redmond ha creato una soluzione capace di assicurare le stesse prestazioni dell'SSD custom all'interno della console e installabile senza aprire la console. Questa comodità però sembra avere un prezzo salato: nelle scorse ore l'Expandable Storage Drive è comparso in prenotazione presso la catena statunitense BestBuy a 219,99 dollari - verosimilmente arriverà a un prezzo molto simile anche in Italia.

Si tratta di un listino elevato, se pensiamo che l'Xbox Series S costa 299€, ma potrebbe non essere una spesa da mettere in conto per molti, in quanto Microsoft ha spiegato che il peso dei giochi sarà il 30% inferiore rispetto alla stessa versione per Series X, in quanto non sarà necessario installare anche gli asset di gioco in 4K. È bene ricordare inoltre che Xbox Series S è dotata anche di una porta USB 3.2, ma l'archiviazione esterna USB può essere usata solo per far girare nativamente i giochi progettati per le precedenti Xbox - One, 360 e la prima Xbox -, mentre i giochi di nuova generazione dovranno essere necessariamente avviati dall'SSD esterno o dalla scheda proprietaria.