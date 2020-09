Fall Guys è il gioco del momento! Vendute 8 milioni di copie in tre settimane su Steam

Fall Guys: Ultimate Knockout ha letteralmente stravolto il mondo dei videogiochi fin dal giorno del suo rilascio, lo scorso 4 agosto. Il gioco rientra nel sempre più popolare genere dei Battle Royale, affrontandolo però in maniera del tutto innovativa. Interessa sia i cosiddetti casual gamer che i giocatori più impegnati e, secondo gli ultimi dati, ha venduto oltre 8 milioni di unità su Steam in meno di 3 settimane e sta rapidamente diventando uno dei giochi più popolari sulla piattaforma di streaming Twitch.

Fall Guys Ultimate Knockout - Battle Royale innovativo

La più importante tendenza nel mondo dei videogiochi negli ultimi anni è stata sicuramente quella che ha visto svettare i giochi di genere Battle Royale, sia in termini di giocatori attivi che di spettatori sulle piattaforme di streaming. Naturalmente, il fenomeno è stato trainato dallo sconfinato successo di Fortnite.

In questi giochi bisogna spostarsi sulla grande mappe di gioco al fine di rimanere sempre nelle zone di sicurezza, evitando le tempeste che si verificano nelle aree circostanti. Tuttavia, per rimanere nella zona di sicurezza bisogna combattere, sparare e uccidere.

Fall Guys cambia questo paradigma: è un gioco adatto a tutti, senza alcuna forma di violenza. Rimane la componente dello spostarsi e del farlo rapidamente, ma bisogna semplicemente arrivare a destinazione prima degli altri, senza dover sparare. Si gioca, infatti, insieme a un massimo di 60 giocatori che competono tutti per finire un percorso ad ostacoli in cui solo un certo numero di giocatori si qualifica per il round della sfida successivo.

Anche la grafica del gioco è progettata per essere adatta alla maggior parte delle età. I giocatori sono rappresentati da piccoli avatar animati e liberamente personalizzabili. Visivamente, si ispira a Takeshi's Castle, show televisivo che negli anni '90 ha divertito grandi e piccini. Ciò ha reso il gioco attraente anche per i giocatori più casual.

Fall Guys: come scaricarlo

Sviluppato da Mediatonic e prodotto da Devolver Digital, Fall Guys: Ultimate Knockout può essere acquistato per €19,99 da PlayStation Plus e da Steam. Bisogna, inoltre, notare che il dato delle copie vendute sarebbe potuto essere ancora più alto se si considera che Fall Guys è stato incluso fra i giochi gratuiti di PlayStation Plus nel mese di agosto. Inoltre è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre dagli abbonati al servizio Sony.

Mediatonic ha realizzato 130 giochi prima di Fall Guys, con scarso o nullo successo. I milioni di download sono dunque arrivati tardi per questo team britannico, ma sembra proprio che persistere abbia alla lunga pagato.

I record di Fall Guys

Fall Guys è stato il lancio più remunerativo su PC dai tempi di Overwatch (2016) con 185 milioni di dollari guadagnati ad agosto, secondo SuperData Research. Con oltre 8,2 milioni di unità vendute, per poter capire la dimensione del suo successo bisogna tenere in considerazione della sua semplicità e del fatto che ha richiesto il lavoro di un piccolo team per essere realizzato. Il gameplay caotico e stravagante del gioco è stato una grande attrazione per le piattaforme di contenuti video di gioco come Twitch, dove ha raggiunto la vetta delle classifiche di spettatori.

Il gameplay di Fall Guys

Sebbene Fall Guys può apparire come un gioco molto semplice, in realtà richiede furbizia e prontezza per poter superare gli avversari e qualificarsi per i turni successivi. Fra i trucchi più gettonati per vincere a Fall Guys c'è sempre quello di non rimanere a lungo ai primi posti: l'imprevedibilità dei percorsi, infatti, potrebbe farvi cadere e mettervi definitivamente fuori dai giochi. Bisogna, piuttosto, essere furbi e seguire in scia i più avventurosi. Si possono anche afferrare i nemici e fare in modo che si schiantino sui blocchi in movimento o le sfere penzolanti.

In un contesto così colorato e con un ritmo dell'azione talmente serrato è poi molto importante la personalizzazione del vostro avatar a forma di fagiolo. Ci sono tantissimi oggetti cosmetici sbloccabili o acquistabili tramite Kudos, facilmente accessibili poiché si possono ottenere anche solo giocando, o Corone, molto più rare poiché vengono assegnate solo a chi si aggiudica una vittoria.