E3 2021 sarà un evento digitale e completamente gratuito: la conferma di ESA

A poco più di due mesi dalla nuova edizione dell'E3 (Electronic Entertainment Expo), in rete sono state diffuse alcune voci circa la presenza di pass a pagamento ed eventuali paywall richiesti per accedere a determinati contenuti dell'evento digitale. Rumor che sono stati prontamente smentiti dalla stessa ESA, la quale conferma che l'E3 2021 sarà gratuito per tutti e che, pertanto, non includerà alcun tipo di pagamento per essere seguito online.

ESA smentisce: nessuno dovrà pagare l'accesso all'E3 2021

Le suddette indiscrezioni erano state diffuse da VGC dopo aver appreso che l'E3 2021, probabilmente, sarebbe stato un evento a pagamento. La notizia proveniva da diverse fonti, che parlavano di demo on demand - riprodotte in streaming sulla piattaforma GeForce Now, con la collaborazione di Nvidia - e di altri contenuti accessibili solo tramite il pagamento di uno speciale pass. Secondo VGC, l'evento avrebbe incluso keynote e presentazioni esclusive, così come livestream separate per influencer e alcuni publisher.

Si è addirittura parlato di un pacchetto premium destinato al pubblico, il quale sarebbe stato venduto al prezzo di 35 dollari. Nulla di tutto questo, però, ha trovato conferma.

Condividendo un tweet del noto insider Nibel - in cui venivano segnalati gli stessi rumor -, ESA (Entertainment Software Association) ha smentito le voci di corridoio, ribadendo che l'E3 di quest'anno sarà un evento gratuito per tutti i partecipanti, anticipando una nuova serie di informazioni ufficiali in arrivo prossimamente.

E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx — E3 (@E3) April 1, 2021

Prima di archiviare i rumor, va detto che tra le informazioni riportate da VGC ce n'era una che parlava di una "grande compagnia di videogiochi" contraria alla possibile decisione di rendere l'E3 2021 un evento a pagamento, il che avrebbe spinto ESA a rivalutare i suoi piani iniziali. È probabile, dunque, che l'associazione avesse effettivamente preso in considerazione l'idea di un pass "premium", salvo poi scontrarsi con uno dei suoi partner più importanti.

Ricordiamo che, lo scorso febbraio, ESA aveva rilanciato la fiera di Los Angeles optando per un format completamente digitale, in maniera simile a quanto fatto dal Summer Game Fest di Geoff Keighley e da altre manifestazioni legate al mondo dei videogiochi. Tutti gli eventi associati all'E3 2021 si terranno ufficialmente dal 15 al 17 giugno.