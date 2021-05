Summer Game Fest 2021, il 10 giugno svelati i giochi più attesi dell'anno

Ci avviciniamo al periodo più caldo dell'anno per quanto concerne il mondo dei videogiochi: tra meno di un mese assisteremo alle presentazioni dei titoli che popoleranno il mercato nei prossimi mesi. Occhi puntati sul ritorno dell'E3 di Los Angeles, ma anche sul Summer Game Fest, evento in cui publisher e sviluppatori ci regaleranno (si spera) le prime sorprese dell'anno.

L'edizione 2021 del festival digitale si terrà il prossimo 10 giugno, come confermato dal presentatore Geoff Keighley - produttore, tra le altre cose, dei The Game Awards. La lista di partecipanti è davvero ricca e include più di un paio di nomi altisonanti.



Summer Game Fest 2021: PlayStation e Xbox tra i partecipanti



La cerimonia estiva del Summer Game Fest 2021 verrà inaugurata dall'evento Kick Off Live, trasmesso in livestream per consentire al pubblico di tutto il mondo di seguire le numerose World Premiere in programma. Sì, perché oltre alle esibizioni di artisti e ospiti speciali - tra cui i Weezer - ci saranno tanti annunci da parte dei grandi produttori e dei team di sviluppo indie. La data da segnare sul calendario è giovedì 10 giugno, a partire dalle 20.00 (ora italiana).

It's official: #SummerGameFest returns LIVE starting on Thursday, June 10.



This year the fun begins with KICKOFF LIVE! a big world premiere showcase show with @weezer performing, Day of the Devs w @iam8bit and more!https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/8QBhEeGXUl — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 19, 2021

Tra i primi dettagli svelati da Geoff Keighley troviamo l'elenco completo delle aziende che parteciperanno al festival. Sono più di 25 i publisher coinvolti, tra cui figurano PlayStation, Xbox, 2K Games, Activision Blizzard, Epic Games, Electronic Arts, Ubisoft, Square Enix e SEGA. All'appello manca Nintendo, che probabilmente terrà un evento separato per la presentazione della sua nuova line-up, così com'è sempre stato, del resto.

Come tuttavia specifica lo stesso Keighley ai microfoni di VGC, mentre la maggior parte di questi publisher mostreranno nuovi contenuti durante l'evento Kick Off Live, alcuni di essi riserveranno gli annunci più importanti per i propri eventi che, per giunta, si terranno poche ore dopo. È il caso di Ubisoft, che il 12 giugno terrà un evento individuale (Ubisoft Forward) in cui presenterà i nuovi progetti realizzati dai suoi team di sviluppo e partner.

In ogni caso, sembra che ne vedremo delle belle. Keighley ha paragonato il Kick Off Live alla cerimonia dei The Game Awards e alla Opening Night Live della Gamescom di Colonia: assisteremo alla presentazione di almeno "20 o 30 nuovi giochi" durante l'inaugurazione del Summer Game Fest 2021. Non ci resta che attendere la sera del 10 giugno.