The Game Awards 2020: The Last of Us Part II trionfa, tutti gli annunci dell'evento

Nonostante le evidenti difficoltà di questo 2020 siamo riusciti ad assistere alla cerimonia autunnale dei The Game Awards, evento in cui vengono premiati i migliori videogiochi dell'anno.

Il patron Geoff Keighley ha organizzato un altro evento coi fiocchi, riservando tuttavia poche sorprese per quel che concerne le World Premiere e, soprattutto, per le stesse premiazioni: The Last of Us: Part II porta a casa tutti i premi delle categorie in cui era nominato, incluso quella del Gioco dell'Anno, il riconoscimento più ambito del settore videoludico.

Riscopriamo insieme i momenti salienti dell'evento statunitense, dando un'occhiata ai trailer degli annunci più rilevanti e ai grandi vincitori dei TGA 2020.

Super Smash Bros. Ultimate: da Final Fantasy VII arriva Sephiroth



Il primo, grande annuncio vede protagonista Super Smash Bros. Ultimate per la precisione. Il popolare picchiaduro di Nintendo ha interrotto la cerimonia con uno speciale annuncio: un nuovo personaggio giocabile per il suo ricco roster.

La Grande N non ha deluso le nostre aspettative, regalandoci uno spettacolare trailer dedicato interamente a Sephiroth, iconico villain di Final Fantasy VII e, dal prossimo anno, new entry di Ultimate. Lo vediamo in azione mentre affronta Mario e gli altri protagonisti di Smash Bros., incluso il rivale Cloud, protagonista del gioco di ruolo di Square Enix.

Sephiroth sarà disponibile in Super Smash Bros. Ultimate dal 31 dicembre 2021.

Perfect Dark è il "nuovo" gioco di The Initiative

Il super-studio di Microsoft, che riunisce i veterani provenienti dalle più talentuose software house, ha finalmente svelato la sua prima produzione: è Perfect Dark, presunto reboot dell'omonimo sparatutto in prima persona realizzato dalla Rare e rilasciato nel 2000 per Nintendo 64.



Il nuovo Perfect Dark si è presentato a noi con un trailer in CGI, piuttosto anonimo per quanto riguarda gli elementi di trama, ma che sembra già rivelare una più che discreta bontà produttiva. "Con Perfect Dark miriamo a realizzare un thriller di agenti segreti ambientato in un mondo futuristico", spiega Darrell Gallagher, a capo del neonato studio di The Initiative.

Back 4 Blood: dai creatori di Left 4 Dead

Guardando il trailer di presentazione di Back 4 Blood non si può fare a meno di pensare al più celebre rappresentante del genere survival/zombie: è praticamente la copia carbone di Left 4 Dead.

Non poteva essere altrimenti, considerando che tra gli sviluppatori di questo adrenalinico shooter troviamo gli autori originali dello storico franchise Valve, a cui Back 4 Blood si ispira per dar vita a un'inedita avventura horror che vede protagonisti quattro superstiti e orde inferocite di zombie.

Anche qui affronteremo speciali "razze" di non-morti e avremo accesso a un vasto arsenale che ci aiuterà a superare indenni ogni ondata. Il gioco è stato mostrato nella sua versione pre-Alpha, dunque non ci aspettiamo un debutto previsto nell'imminente futuro.

The Callisto Protocol: l'erede spirituale di Dead Space



Una delle presentazioni più interessanti dei The Game Awards 2020 coincide con The Callisto Protocol, primo grande progetto di Striking Distance. Parliamo della software house guidata da Glen Schofield, papà di Dead Space, un titolo di cui troviamo diverse tracce nel trailer portato alla cerimonia della scorsa notte: il titolo si presenta come un horror fantascientifico ambientato sulla luna gioviana Callisto, dove fameliche bestie aliene sono pronte a terrorizzare il giocatore.

Il gioco sembra essere indirizzato esclusivamente agli utenti PC e a quelli delle piattaforme next-gen. Arriverà nel corso del 2022, quindi toccherà pazientare un po'.

Il prossimo Dragon Age: reboot in arrivo?



La presenza del nuovo Dragon Age ai The Game Awards 2020 era praticamente confermata. Le nostre speranze erano però riposte in un eventuale filmato gameplay, ma siamo stati "accontentati" con un nuovo trailer in CGI che ci offre un primo assaggio della storia e del setting del prossimo capitolo.

Capitolo che, a quanto pare, potrebbe essere un vero e proprio reboot del franchise Bioware, a giudicare dalla mancata numerazione nel titolo. Nulla vieta al team canadese di aggiungere un sottotitolo nei prossimi mesi, dal momento che il gioco sembra ancora nelle sue prime fasi di produzione.

Crimson Desert: il gioco di ruolo sorprende tutti



Dagli autori dell'MMO Black Desert Online arriva un nuovo, ambizioso RPG.

Pearl Abyss svela ufficialmente Crimson Desert, in uno spettacolare trailer gameplay che mostra le colossali dimensioni di questo gioco di ruolo, caratterizzato da un comparto grafico all'avanguardia e da un combat system particolarmente viscerale. Questa volta ci sposteremo sul comparto singleplayer, ambientato in questo caso in uno sconfinato mondo open-world.

Crimson Desert sarà disponibile nel corso dell'inverno 2021.

Season: un suggestivo gioco per PlayStation 5



Sony è intervenuta durante la cerimonia per presentarci un nuovo gioco. No, non si tratta di God of War 2, né di una delle grandi produzioni degli studi PlayStation. Si tratta di un'interessante avventura in terza persona, un road trip che vede protagonista "una giovane donna di una comunità isolata".

In Season esploreremo il mondo per la prima volta alla ricerca di "artefatti e ricordi", con un misterioso cataclisma che sta per abbattersi sul mondo intero. Salta all'occhio lo stile grafico estremamente originale, così come il fatto che il gioco approderà in esclusiva su PlayStation 5.

Ark 2: il sequel con protagonista... Vin Diesel?

Quella di Ark 2 è stata con ogni probabilità una delle presentazioni più inaspettate della serata, e anche una delle più insolite. Il sequel dell'acclamato Ark: Survival Evolved si mostra al pubblico attraverso un trailer dallo stile cinematografico, con un ospite davvero speciale: l'attore Vin Diesel.

Non solo Ark 2: è stata annunciata anche una serie animata ispirata all'universo dell'intero franchise, con un eccezionale cast che vede, tra gli altri, la partecipazione di Malcolm McDowell (Arancia Meccanica, Halloween), Elliot Page (Juno, Beyond: Due Anime) e Russell Crowe (Il Gladiatore).

Evil Dead: The Game, il ritorno videoludico di Ash



Ispirato al film La casa del 1981, Evil Dead: The Game è il nuovo gioco che vede protagonisti Bruce Campbell - interprete di Ashley "Ash" J. Williams - e compagni, in quello che si configura come un survival horror co-op. Il titolo sviluppato da Boss Team ci propone un'azione coinvolgente e orde di mostri da sfoltire con l'iconica motosega di Ash e le altre armi disponibili.

Evil Dead: The Game arriverà su PC e console nel corso del 2021.



Ghost 'n' Goblins Resurrection in arrivo su Nintendo Switch



Annunci anche da parte di Capcom. Si parla di Ghost 'n' Goblins, o meglio, del suo remake che ci (ri)catapulterà nel mondo fantasy dell'intramontabile platform del 1985.

Con Resurrection, il classico Capcom approderà in esclusiva su Nintendo Switch con un intrigante lavoro di restauro: stesse meccaniche di sempre, nuovo stile grafico, che tuttavia non prende le distanze dall'opera originale. Ghost 'n' Goblins Resurrection arriverà nel febbraio 2021.

In tale occasione il publisher nipponico ha anche annunciato Capcom Arcade Stadium, piattaforma che consentirà ai giocatori di Switch di accedere a una vasta selezione di giochi arcade dalla propria console ibrida, in maniera del tutto gratuita. Anche in questo caso si parla di febbraio 2021.

Returnal: l'esclusiva PS5 torna a mostrarsi con un gameplay

Ci aveva incuriositi sin dalla sua prima presentazione risalente a qualche mese fa, ma l'action fantascientifico di Housemarque ci è sembrato ancora più intrigante dopo l'ultima demo mostrata ai The Game Awards 2020.

Vediamo nuovi estratti di gameplay della campagna di Returnal, un autentico mix tra azione adrenalinica e thriller psicologico, a giudicare dalle frenetiche immagini mostrate la scorsa notte. Il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation 5 il 19 marzo 2021.

Road 96: un ambizioso road trip procedurale

È senza dubbio uno dei giochi più interessanti che abbiamo potuto vedere la scorsa notte. Road 96 è, a detta degli sviluppatori di DigixArt (11-11 Memories Retold), un "road trip procedurale" in cui faremo la conoscenza di diversi personaggi e delle relative storie.

Lo sviluppo e la pubblicazione è curata da DigixArt, ma vede anche la collaborazione di HP Omen e di Google Stadia. Sarà disponibile nel corso del 2021.

It Takes Two: l'ultima creazione di Josef Fares



Il buon Josef Fares ha sempre allietato le serate dei The Game Awards con la sua eccentrica presenza.

Ecco dunque che il game designer dello studio Hazelight ci presenta la sua ultima opera, l'incantevole It Takes Two. Parliamo di un'altra avventura co-op da giocare rigorosamente in compagnia, un titolo che ci racconta la bizzarra storia di una coppia costretta a mettere da parte i propri rancori, collaborando per superare gli innumerevoli ostacoli del mondo magico in cui si ritrovano.

It Takes Two farà parte della raccolta indie EA Originals e sarà disponibile dal 26 marzo 2021 su PS4, Xbox One, Google Stadia e PC. Sarà anche retrocompatibile con le nuove PS5 e Xbox Series X/S, per le quali è previsto un aggiornamento gratuito alla versione next-gen.

Evil West: un action in salsa western da Focus Home Interactive

Il publisher francese Focus Home Interactive ha presentato Evil West, action dall'inconfondibile stile dark fantasy ambientato in un selvaggio universo western.

Il protagonista di questa storia inedita è il cacciatore di vampiri Jesse Rentier - che richiama non poco l'estetica del più popolare Van Helsing - impegnato in una missione che lo porterà ai confini della frontiera americana, dove l'attende un'oscura minaccia.

Evil West uscirà nel corso del 2021 per PC e le console di ultima e penultima generazione.

Mass Effect: un nuovo capitolo è in cantiere, ecco il trailer







Proprio come il già citato Dragon Age, un altro franchise si trova attualmente sotto i "ferri" di Bioware: è, con nostra sorpresa, proprio Mass Effect.



Dopo l'ultimo, deludente capitolo rappresentato da Andromeda, il GdR fantascientifico è pronto a tornare con quello che appare un reboot della serie, un nuovo punto di partenza che potrebbe vedere il ritorno del carismatico Comandante Shepard e dei suoi indimenticabili compagni.

Purtroppo per noi, un semplice trailer in CGI non basta per soddisfare la nostra curiosità, né per confermare l'eventuale setting del prossimo episodio. Ci basta comunque sapere che la casa di Edmonton non ha abbandonato Mass Effect: i fan dovranno solo attendere pazientemente.

The Game Award 2020: tutti i vincitori di quest'anno

Come vi avevamo anticipato, è The Last of Us: Part II il miglior gioco del 2020. Il capolavoro di Naughty Dog è riuscito a superare titoli del calibro di DOOM Eternal, Ghost of Tsushima e Final Fantasy VII Remake, complice la sua possente componente narrativa e le acclamate interpretazioni degli attori che hanno prestato il proprio talento ai protagonisti del gioco.

Oltre al premio Game of the Year (GOTY) il titolo diretto da Neil Druckmann ha conquistato diversi riconoscimenti. Scopriamo dunque tutti i vincitori delle diverse categorie previste dai TGA 2020.

NB: i nomi dei vincitori per ogni categoria sono evidenziati in grassetto.

Game of the Year 2020

The Last of Us Part II - Naughty Dog

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo

Doom Eternal - id Software

Final Fantasy VII Remake - Square Enix

Ghost of Tsushima - Sucker Punch

Hades - Supergiant Games

Game Direction

The Last of Us Part II - Naughty Dog

Final Fantasy VII Remake - Square Enix

Ghost of Tsushima - Sucker Punch

Hades - Supergiant Games

Half-Life Alyx - Valve

Most Anticipated Game

Elden Ring - From Software/Bandai Namco

Halo Infinite - 343/Xbox Game Studios

Horizon Forbidden West - Guerrilla Games/SIE

God of War Sequel - SIE Santa Monica/SIE

Resident Evil Village - Capcom

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel - Nintendo

Best Narrative

The Last of Us Part II

13 Sentinels: Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Best Art Direction

Ghost of Tsushima

Final Fantasy VII Remake

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Best Score and Music

Final Fantasy VII Remake

Doom Eternal

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Best Audio Design

The Last of Us Part II

Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

Best Performance

Laura Bailey - Abby, The Last of Us Part II

Ashley Johnson - Ellie, The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji - Jin, Ghost of Tsushima

Logan Cunningham - Hades, Hades

Nadji Jeterm - Miles Morales, Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Games for Impact

Tell Me Why

If Found...

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Through Darkest of Times

Best Ongoing Game

No Man's Sky

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty: Warzone

Fortnite

Best Indie Game

Hades

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Spelunky 2

Spiritfarer

Best Debut Indie Game

Phasmophobia

Carrion

Mortal Shell

Raji: An Acient Epic

Roki

Best Mobile Game

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Cafe Mix

Best Community Support

Fall Guys: Ultimate Knockout

Apex Legends

Destiny 2

Fortnite

No Man's Sky

Valorant

Best VR/AR Game

Half-Life: Alyx

Dreams

Marvel's Iron Man VR

Star Wars: Squadrons

The Walking Dead: Saints & Sinners

Innovation in Accessibility



The Last of Us Part II

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla Grounded

Hyperdot

Watch Dogs Legion

Best Action Game

Hades

Doom Eternal

Half-Life: Alyx

Nioh 2

Streets of Rage 4

Best Action/Adventure Game

The Last of Us Part II

Assassin's Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi: Fallen Order

Best RPG

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza: Like a Dragon

Best Fighting Game

Mortal Kombat 11 Ultimate

Granblue Fantasy: Versus

Street Fighter V: Champion Edition

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Best Family Game

Animal Crossing: New Horizons

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario: The Origami King

Best Sim/Strategy Game

Microsoft Flight Simulator

Crusader Kings 3

Desperados 3

Gears Tactics

XCOM: Chimera Squad

Best Sports/Racing Game

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Best Multiplayer Game

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Best Esports Event

League of Legends World Championship 2020

Blast Premier: Spring 2020 European Finals

Call of Duty League Championship 2020

IEM Katowice 2020

Overwatch League Grand Finals 2020

Best Esports Game

League of Legends

Call of Duty: Modern Warfare

Counter-Strike: Global Offensive

Fortnite

Valorant

Best Esports Host

Eefje "Sjokz" Depoortere

Alex "Goldenboy" Mendez

Alex "Machine" Richardson

James "Dash" Patterson

Jorien "Sheever" Van der Heijden

Best Esports Team