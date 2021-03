Square Enix presenta Life is Strange: True Colors, Forspoken e molto altro

Si è tenuto poche ore fa il primo evento digitale di Square Enix. Trasmesso in tutto il mondo su Twitch e YouTube, lo show ci ha regalato tanti nuovi annunci e persino un paio di graditissime sorprese sul fronte videoludico.

Il protagonista indiscusso è stato Life is Strange: True Colors, nuovo episodio dell'acclamata serie di Dontnod, che ora passa sotto l'egida dell'americana Deck Nine Games. Chiude l'evento Forspoken, un gioco che si presenta come un'autentica produzione next-gen.

Da Outriders a Marvel's Avengers, passando per Tomb Raider

L'evento Square Enix Presents è stato inaugurato dalla prossima, grande release del publisher nipponico. Parliamo di Outriders, sparatutto/RPG sviluppato da People Can Fly (Bulletstorm, Gears of War), in arrivo il prossimo 1 aprile. Un trailer ci presenta nuovamente la storia del gioco, così come le quattro classi che sarà possibile scegliere all'inizio dell'avventura.

"Outriders offre un enorme viaggio di più di 30 ore su un pianeta selvaggio e ostile in cui dovrai scoprire cosa si cela dietro a un misterioso segnale proveniente da un punto lontano oltre l'orizzonte e potenziare le tue abilità per diventare più forte che mai", così recita il comunicato ufficiale. Ricordiamo che la demo gratuita è già disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e GeForce Now - le stesse piattaforme che lo accoglieranno ad aprile.

Dopo Outriders è stata la volta di Tomb Raider, serie che quest'anno celebra i suoi 25 anni. Lara Croft tornerà ad appassionarci con la Definite Survivor Trilogy, pacchetto che include gli ultimi tre capitoli della serie reboot sviluppata da Crystal Dynamics. L'edizione includerà dunque Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2014) e il più recente Shadow of the Tomb Raider (2018).

Square Enix rivolge la propria attenzione anche al mercato mobile, al quale sono destinati due nuovi titoli, provenienti da due franchise di grande successo: parliamo di Just Cause Mobile e Hitman Sniper Assassin, entrambi in uscita nel 2021 su Android (Play Store) e iOS (App Store). Sempre su mobile arriverà un nuovo gioco di Space Invaders - sì, avete letto bene - grazie a una speciale collaborazione tra Square Enix e TAITO: il gioco si baserà sulla realtà aumentata.

A proposito di Crystal Dynamics, presente all'evento anche lo "sfortunato" Marvel's Avengers, appena sbarcato sulle console next-gen nel tentativo di riconquistare i fan dei fumetti Marvel.

Così, dopo aver ripresentato il DLC dedicato a Occhio di Falco (Operation Hawkeye), Square Enix ci ha mostrato la prossima espansione dedicata ai supereroi Marvel. Si intitola Black Panther: War for Wakanda e vedrà protagonista, ovviamente, il leggendario re T'Challa.

Life is Strange: True Colors, la storia di Alex Chen

Preannunciato da Square Enix come il reveal più importante dell'evento, il nuovo Life is Strange si è finalmente mostrato al grande pubblico, portando con sé una storia inedita e una nuova giovane protagonista. Inoltre, la produzione passa dalle mani di Dontnod Entertainment - autori originali del franchise - a quelle di Deck Nine, team americano che ha realizzato Life is Strange: Before the Storm, prequel del primo capitolo ed episodio particolarmente amato dai fan della serie.

In Life is Strange: True Colors vivremo la storia di Alex Chen, che si recherà presso la cittadina mineraria di Haven Springs, nel cuore del Colorado, per far visita a suo fratello Gabe.

Dopo otto anni i due si riuniscono, ma un "incidente" sconvolgerà presto la vita della ragazza: Gabe è morto, ma le circostanze della sua scomparsa non sono del tutto chiare. Toccherà ad Alex far luce sul mistero, esplorando Haven e approfondendo la conoscenza dei suoi abitanti.

Come i protagonisti (e co-protagonisti) dei precedenti episodi, anche Alex possiede un'abilità sovrannaturale: la sua "maledizione" - come la definisce lei stessa - è la capacità di assorbire e manipolare le emozioni degli altri. È il potere dell'empatia, ancora piuttosto instabile, che però le consentirà di carpire i segreti degli abitanti di Haven e risolvere il mistero della morte di Gabe.

True Colors sarà il primo capitolo della serie girato interamente in motion capture. Questo significa che ogni personaggio gode di movimenti ed espressioni più naturali, il che donerà maggiore spessore all'interpretazione di Erika Mori (Alex Chen). Non mancherà una colonna sonora di tutto rispetto, che vedrà la partecipazione dell'artista mxmtoon, la quale presterà la propria voce alla stessa Alex quando la protagonista si troverà a suonare e a cantare alcune canzoni.

Arriviamo alla fatidica data di uscita del gioco. Life is Strange: True Colors sarà disponibile dal 10 settembre 2021 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.

La Ultimate Edition del gioco includerà anche Life is Strange: Remastered Collection, edizione rimasterizzata che include Life is Strange (2015) e Life is Strange: Before the Storm (2017), aggiornati con un comparto grafico di ultima generazione. Per i novizi sarà l'occasione perfetta per riscoprire le storie di Max, Chloe e Rachel nei due giochi che hanno segnato la storia del franchise. La Remastered Collection potrà essere acquistata anche separatamente nell'autunno 2021.

Project Athia cambia nome e diventa Forspoken

Ricordate Project Athia? Presentato durante un evento dedicato a PlayStation 5, il progetto di Square Enix appariva come un titolo fantasy dal grande impatto scenico, sviluppato in esclusiva (temporale?) per l'ammiraglia next-gen di Sony. Con Square Enix Presents abbiamo scoperto il nome ufficiale del gioco e la sua futura release non solo per PS5, ma anche per PC.

Il team di Luminous Productions ha dunque presentato Forspoken, action/adventure che ci metterà nei panni di Frey Holland, una ragazza che scoprirà di possedere dei poteri magici. Frey imparerà a controllare le sue nuove abilità per sopravvivere nelle pericolose terre di Athia.

La protagonista è interpretata dall'attrice Ella Balinska, che ha presentato il gioco durante l'evento di Square Enix. "Il personaggio di Frey è autentico, naturale, è una ragazza che si è smarrita sia letteralmente che metaforicamente. È un personaggio in cui mi sono subito immedesimata e penso che sarà lo stesso per tutti coloro che partiranno per quest'incredibile avventura", spiega l'attrice.

Il primo trailer include alcuni frammenti di gameplay e, a giudicare dalle immagini, possiamo già dire che Forspoken è una delle prime, vere produzioni di nuova generazione. Il comparto grafico all'avanguardia e l'azione adrenalinica rendono questo titolo molto interessante. Non vediamo l'ora di provarlo, ma ci toccherà attendere un po': Forspoken arriverà su PS5 e PC nel 2022.