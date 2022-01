Dragon Age 4 non uscirà nel 2022 secondo gli ultimi rumor

BioWare non riuscirà a completare Dragon Age 4 in tempo a rilasciarlo nel 2022. Il produttore Electronic Arts non ha mai annunciato una data di rilascio per l'RPG open world, ma fonti bene informate sui piani di EA sostengono che l'azienda puntava a pubblicarlo quest'anno.

Dragon Age 4 non nel 2022

Tom Henderson, un leaker affidabile del mondo di Battlefield, ha scritto che "non c'è alcuna possibilità" di vedere Dragon Age 4 nell'anno in corso, e il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb ha rincarato la dose, dicendo che serve ancora un anno di sviluppo perché il gioco sia pronto.

Henderson sostiene che EA punta a rilasciare nel 2022 il gioco di Need for Speed affidato a Criterion già posticipato in passato e il seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order, sviluppato da Respawn Entertainment. Di quest'ultimo progetto si è parlato molto in passato, ma sempre a livello di rumor e non c'è mai stato un annuncio ufficiale.

Per quanto riguarda Battlefield 2042, invece, potrebbe esserci un'importante inversione di rotta, con la probabile adozione del modello free-to-play come abbiamo visto qui.

Da diversi anni BioWare è al lavoro sul progetto Dragon Age 4 e, nel corso del tempo, ha rivisto alcuni presupposti del gioco, per esempio cancellando la componente online e cambiando il direttore creativo. Dragon Age 4, come i suoi predecessori, darà molto spazio decisionale ai giocatori, che con le loro scelte potranno determinare il destino dei personaggi e alterare il corso degli eventi. In passato BioWare ha rivelato alcuni dettagli su setting e personaggi del nuovo gioco di ruolo.

