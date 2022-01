I 15 videogiochi più attesi del 2022: da Elden Ring a S.T.A.L.K.E.R. 2

Anno nuovo, videogiochi nuovi.Anchegli appassionati avranno la possibilità di mettere le mani su una nuova ondata di titoli, quelli provenienti dai generi più disparati e destinati sia alle piattaforme 'vecchie' che next-gen. Ci sono però alcuni titoli che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico. Parliamo di quelle produzioni che, in un modo o nell'altro, hanno già conquistato il cuore dei giocatori: titoli comee molti altri che rendono questo 2022 particolarmente intrigante.

Abbiamo dunque preparato un elenco dei 15 videogiochi che, a nostro parere, dovreste cerchiare nel calendario videoludico del nuovo anno.

I 15 videogiochi più attesi del 2022

Pokémon Leggende: Arceus

28 gennaio

Nintendo Switch



La prima uscita rilevante del 2022 coincide con Leggende Pokémon: Arceus. Parliamo di uno spin-off della popolare serie Nintendo, un inedito action RPG ambientato in una versione alternativa di Sinnoh, setting originale di Diamante e Perla. I giocatori vengono catapultati nel passato, più precisamente nel Giappone del 19esimo secolo, quando la regione di Sinnoh era ancora conosciuta come Hisui: il compito dell'allenatore è quello di creare il primo Pokédex di Hisui, catturando tutti i Pokémon che popolano queste lande sconfinate.

I fan del franchise scopriranno un innovativo gameplay che offre maggiore libertà, sia durante le battute esplorative che durante le battaglie con i Pokémon, basate sulla tradizionale formula a turni che ha reso famosa la serie. Come suggerisce il titolo, il Pokémon leggendario Arceus rivestirà un ruolo particolarmente importante. Sarà l'occasione per utilizzare le prime Poké Ball (costruite in legno!) e per incontrare delle versioni alternative dei Pokémon più iconici.

Dying Light 2: Stay Human



4 febbraio

Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Annunciato all'E3 2018 dal game designer Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity), Dying Light 2 è il nuovo survival horror sviluppato e pubblicato da Techland. II sequel dell'acclamato action sarà ancora più grande, dinamico e coinvolgente del suo predecessore, a giudicare dalle immagini viste durante le numerose presentazioni organizzate dal team polacco. A causa di qualche intoppo in fase di produzione, il gioco ha subito diversi rinvii, ma ora sembra finalmente pronto per sbarcare su console e PC.

Con il sottotitolo Stay Human, il secondo capitolo di Dying Light esplorerà le vicende della Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, in un'era oscura in cui la civiltà è sull'orlo dell'estinzione. In questo nuovo Medioevo, le scelte del giocatore influenzeranno il corso della storia e l'evoluzione della Città stessa. Quest'avventura si potrà affrontare in solitaria, scatenando le proprie abilità da parkour, o in compagnia, esplorando il vasto mondo di gioco attraverso la modalità cooperativa fino a quattro giocatori.

Total War Warhammer 3

17 febbraio PC

Il 2022 sarà un anno di giubilo per tutti i fan della longeva serie di strategici di Creative Assembly. Non solo torna Total War, infatti, ma riecco anche Warhammer, dopo il grande successo dei primi due capitoli. Total War Warhammer 3 metterà a disposizione dei giocatori un'enorme mappa che si estenderà dalle misteriose Terre dell'Est ai Regni del Caos infestati dai demoni. Creative Assembly promette un gioco ancora più completo, e più longevo, con l'introduzione di nuove razze iconiche dal mondo di Warhammer Fantasy Battles, e con il debutto videoludico del Kislev e del Catai insieme alle fazioni del Caos di Khorne, Nurgle, Slaanesh e Tzeentch. In Total War Warhammer III i giocatori potranno creare le proprie battaglie personalizzate e giocarle in multiplayer online, mentre le Survival Battles consistono in battaglie lunghe (oltre i 45 minuti) in cui si è costantemente pressati da attacchi di demoni, il che porta a gestire le risorse su lungo periodo. Inoltre, chi ha acquistato delle razze nei primi due titoli della serie, le ritroverà anche in Total War Warhammer III.

Horizon Forbidden West



18 febbraio

PlayStation 5, PlayStation 4



A quattro anni dal lancio di Zero Dawn, il team di Guerrilla ci regala un ambizioso sequel ambientato nell'Ovest Proibito, un'ignota frontiera popolata da creature robotiche ancora più pericolose. In Horizon Forbidden West, Aloy esplorerà questa sconfinata regione per indagare sulla misteriosa Piaga Rossa e per individuare la fonte della Corruzione.

Il nuovo open world in terza persona sviluppato per PS5 e PS4 propone dunque una rinnovata ambientazione psot-apocalittica, che introduce l'esplorazione subacquea grazie alla quale scopriremo i misteri che si celano nei fondali marini, il tutto sfruttando un nuovo gadget. A tal proposito, Aloy potrà contare su un arsenale ancora più ricco e su alcuni strumenti come un pratico rampino o un paracadute (chiamato 'Ala Scudo'). Il già sorprendente Decima Engine utilizzato per il primo capitolo è stato aggiornato per poter offrire immagini più realistiche e dettagli elevati. Sono stati inoltre rivisitati i modelli poligonali e, come si osserva chiaramente nei trailer, le animazioni facciali di ciascun personaggio.

Elden Ring



25 febbraio

Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC

Da FromSoftware e Bandai Namco arriva l'ultima iterazione del filone 'soulslike' inaugurato da Hidetaka Miyazaki con Demon's Souls. Elden Ring ha monopolizzato l'attenzione dei giocatori, almeno per questa prima metà del 2022: il prossimo febbraio, l'action RPG sbarcherà su console e PC portando con sé un'innovativa esperienza GdR, ambientata nel mondo immaginario dell'Interregno. Il progetto vede l'eslcusiva collaborazione di George R. R. Martin, autore del ciclo dele Cronache del ghiaccio e del fuoco.



I giocatori impersoneranno il Senzaluce, un guerriero costretto a vagare nell'Interregno alla ricerca dei frammenti dell'Anello ancestrale. Per la prima volta, FromSoftware ci presenta un vasto open world in cui sarà possibile esplorare liberamente il mondo di gioco, che include colossali fortezze e tenebrosi dungeon che celano grandi ricchezze. Ci sarà grande varietà sul fronte del combat system: gli aspiranti stregoni potranno scagliare incantesimi e utilizzare speciali abilità arcane, mentre gli spadaccini avranno accesso a nuove meccaniche di combattimento ereditate, in parte, dal più recente Sekiro: Shadows Die Twice.

Forspoken

24 maggio PC, PlayStation 5

Precedentemente noto come Project Athia, Forspoken è un gioco di ruolo action in sviluppo presso Luminous Productions e pubblicato da Square Enix. In arrivo su PlayStation 5 (esclusiva per 2 anni) e PC, su quest'ultima piattaforma rappresenta uno dei primi titoli a essere venduto con prezzo base a 79,99€.

Secondo il regista Takeshi Aramaki, il gameplay sarà incentrato sulla velocità e sulla fluidità durante l'attraversamento del mondo di gioco aperto, peraltro pieno di insidie, ma ci sarà anche una forte componente narrativa. A proposito, la storia è incentrata su Frey Holland, plasmata sulle fattezze dell'attrice Ella Balinska. Frey è una giovane che si ritrova catapultata da New York al mondo fantastico di Athia, dove scopre di avere poteri magici che le saranno molto utili per ritrovare la via di casa.

Forspoken è un gioco che punta a sfruttare appieno PlayStation 5 tramite effetti di luce basati sul ray tracing in tempo reale e la generazione procedurale degli ambienti per creare vaste aree esplorabili.

Starfield

11 novembre PC, Xbox Series X|S (anche PC e Xbox Game Pass)

Starfield è un attesissimo RPG fantascientifico firmato Bethesda. Il suo annuncio risale all'E3 2018, ma solo allo scorso E3 abbiamo potuto apprezzarne un video e saperne di più. Si tratta di una IP mette al lavoro Bethesda su un qualcosa di completamente nuovo dopo 25 anni di impegno su serie di grande successo come The Elder Scrolls, giusto per fare un esempio.

Il gioco, per un impatto visivo convincente, si baserà sul Creation Engine 2, nuova versione del motore grafico utilizzato per The Elder Scrolls V: Skyrim e, successivamente, per Fallout 4 e Fallout 76. Stando a quanto rivelato finora, Starfield è ambientato in un'area che si estende oltre l'esterno dal Sistema Solare per circa 50 anni luce chiamata The Settled Systems.

Intorno all'anno 2310, le due più grandi fazioni del gioco, United Colonies e Freestar Collective, entrarono in conflitto scatenando la Guerra delle Colonie. Il gioco si svolge 20 anni dopo tale evento, anche se l'equilibrio tra le fazioni è ancora precario. Il giocatore assumerà il ruolo di un personaggio personalizzabile che è un membro di Constellation, un'organizzazione di esploratori spaziali. Il gioco potrà essere giocato sia in prima che in terza persona.

Redfall

Q3 2022 PC, Xbox Series X|S (anche PC e Xbox Game Pass)

Redfall è un'esclusiva per Xbox e PC svelata all'E3 2021. Si tratta di un FPS cooperativo open-world frenetico in cui si spara a volontà e si ha a che fare nientemeno con un'orda di vampiri. Sviluppato da Arkane Studios (Dishonored, Prey, ecc.), arriverà nell'estate 2022.

Il "set" è la pittoresca cittadina insulare di Redfall, nel Massachusetts, assediata da una legione di vampiri che hanno bloccato il Sole e tagliato fuori l'isola dal mondo esterno. Intrappolato con una manciata di sopravvissuti contro nemici diabolici che minacciano di dissanguare la città, il protagonista deve raggrupparsi con gli altri per creare la squadra perfetta di cacciatori di vampiri.

Redfall unisce le meccaniche per giocatore singolo e quelle multigiocatore in un'unica esperienza, permettendo di avventurarsi nell'oscurità da soli o di affrontarla con gli amici in un gruppo composto da un massimo di quattro giocatori. I compagni di squadra possono scegliere tra diversi eroi dall'equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci invasati.

I vampiri di Redfall sono stati creati da un esperimento scientifico finito male e sono in costante evoluzione. Dopo la mutazione, alcuni vampiri sviluppano potenti abilità e si trasformano in esseri ancora più grossi e malvagi. Ma questi nuovi e famelici signori dell'isola non sono gli unici nemici da sconfiggere: i giocatori devono guardarsi le spalle anche i loro seguaci umani, che non desiderano altro che diventare come loro.

Marvel's Midnight Suns

Q3/Q4 2022 PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S

Gli appassionati di XCOM staranno attendendo con grande trepidazione il ritorno di Firaxis Games, questa volta alle prese con l'immaginario Marvel, ma pur sempre rimanendo nel contesto degli strategici a turni. Per quanto riguarda la fase tattica vera e propria, sono state introdotte delle carte che regolano l'uso delle abilità sul campo di battaglia. All'inizio di ogni missione, infatti, i giocatori riceveranno casualmente un mazzo di carte abilità che determinerà le loro possibilità di azione durante la battaglia. Sarà molto importante far interagire tra di loro i supereroi, sfruttandone le sinergie possibili e le peculiarità di ognuno. Le abilità influenzeranno i nemici, gli eroi del giocatore e l'ambiente nell'obiettivo di sconfiggere i nemici. Prima di ogni battaglia, i giocatori potranno scegliere tre supereroi da portare in battaglia. La storia si baserà sulla serie di fumetti degli anni '90 I Figli della Mezzanotte (Midnight Sons) in cui gli Avengers collaborano con altri eroi dei fumetti Marvel come Ghost Rider.

God of War: Ragnarok

2022 PlayStation 4, PlayStation 5

God of War: Ragnarok è il seguito del titolo uscito nel 2018 e vincitore del The Game Award al gioco dell'anno. Ragnarok è ambientato qualche anno dopo gli eventi del prequel: Kratos e Atreus, visibilmente cresciuto, proseguono nel loro viaggio alla scoperta dei Nove Regni della mitologia norrena. Padre e figlio affronteranno diversi ostacoli, imbattendosi in vecchie conoscenze, come Freya, Mimir, Brok e Sindri, e scontrandosi con il loro nuovo nemico, Thor, armato del suo martello Mjölnir. Compare inoltre Tyr, dio della guerra norreno, il che smentisce le teorie secondo cui Kratos avrebbe preso il suo posto al termine dell'avventura. Scenari più ampi e creature di enormi dimensioni sbarreranno la strada a Kratos e Atreus. Il sistema di combattimento, inoltre, presenterà diversi punti di contatto con il prequel, con alcune combo inedite per Kratos, che tornerà a impugnare le Lame del Caos e l'Ascia del Leviatano, e un nuovo comparto di abilità per Atreus.

Hogwarts Legacy

2022 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S

Hogwarts Legacy sarà ambientato un secolo prima degli eventi raccontati nei romanzi di Harry Potter. I giocatori avranno la possibilità di creare e personalizzare il proprio mago o la propria strega, che verrà assegnato/a a una delle quattro case di Hogwarts prima di prendere parte alle lezioni. Troveremo un ampio mondo di gioco da esplorare liberamente, dove incontreremo altri studenti ed eventuali pericoli da affrontare. Il giocatore potrà scegliere la propria casa di Hogwarts, frequentare le lezioni presso la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ed esplorare un vasto mondo aperto composto da luoghi tra cui la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade. Hogwarts Legacy è sviluppato da Avalanche Software (si è occupata di Disney Infinity) su Unreal Engine.

Ghostwire: Tokyo

2022 PC, PlayStation 5

Tokyo è funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo, dovute a un pericoloso occultista che in un istante ha fatto scomparire la popolazione intera. I giocatori dovranno allearsi con una potente entità spettrale nella sua missione vendicativa e padroneggiare un poderoso arsenale di capacità per svelare la verità dietro le sparizioni. Nel corso dell’esperienza si avrà a che fare con spiriti pacifici e altri decisamente ostili, cercando di ricomporre ciò che sta avvenendo nella capitale con l’ausilio di abilità speciali. Ghostwire: Tokyo è sviluppato da Tango Gameworks, la software house che ha curato la serie The Evil Within fondata da Shinji Mikami, il creatore di Resident Evil. Il gioco è sviluppato su Unreal Engine 4 e arriverà prima su PS5, oltre che su PC, solo in un secondo momento sulle altre piattaforme.

Suicide Squad: Kill The Justice League

2022 PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Torna la software house artefice della serie Batman Arkham, Rocksteady Studios, con un nuovo action/adventure ambientato in un mondo aperto basato sulla citta fittizia di Metropolis. Sviluppato su Unreal Engine 4, Suicide Squad: Kill The Justice League vedrà protagonisti alcuni membri della Suicide Squad, l'organizzazione dei villain più celebri dell'universo DC Comics. Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark uniscono le forze per scongiurare la più recente minaccia: sconfiggere Brainiac e il suo colossale esercito. L'ultima missione suicida dei nostri protagonisti ha però preso una piega inaspettata, dal momento che Brainiac sarebbe riuscito a ottenere il controllo dei supereroi della Justice League: i veri nemici saranno dunque Superman e colleghi, manovrati mentalmente per commettere ogni sorta di nefandezze.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

2022

Nintendo Switch

Salvo ritardi, il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild debutterà ufficialmente nel 2022. Si tratta senza dubbio della release più attesa dell'anno per il pubblico di Nintendo, che presto torneranno a guidare il valoroso Link in una nuova avventura ambientata nell'affascinante universo di BOTW - open world che ha ricevuto una miriade di riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio di Game of the Year 2017.

La Grande N non ha ancora rivelato il sottotitolo del secondo capitolo, poiché questo - a detta di Nintendo - rivelerebbe troppe informazioni sulla storia. In ogni caso, durante l'E3 2021 abbiamo potuto dare uno sguardo ravvicinato al gioco: vediamo Link intento ad affrontare nuovi nemici servendosi di abilità e poteri appena acquisiti, mentre l'apparizione di una nuova calamità anticipa il peggio. Non esploreremo solo le terre di Hyrule, ma anche i cieli al di sopra del regno, in quella che sembra essere l'ambientazione più vasta del franchise.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

8 dicembre PC, Xbox Series X|S (anche PC e Xbox Game Pass)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è il quarto capitolo della serie di giochi S.T.A.L.K.E.R. che risale al 2007, quando uscì Shadow of Chernobyl seguito nei due anni successivi da Clear Sky e Call of Pripyat. Il nuovo sparatutto in prima persona, sviluppato e pubblicato da GSC Game World, arriverà l'8 dicembre 2022 su PC Windows e console Xbox Series X|S (con disponibilità immediata su PC e Xbox Game Pass). Al momento non è stata annunciato l'arrivo su Playstation 5, anche perché Microsoft avrebbe una finestra di esclusiva di tre mesi.

La data è freschissima, infatti gli sviluppatori inizialmente miravano al 28 aprile, ma in queste ore hanno comunicato che necessitano di ulteriore tempo per realizzare il gioco che hanno in mente.

Basato su Unreal Engine 5, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è apparso all'ultimo E3 2021 durante la conferenza Microsoft / Bethesda mostrandosi con 5 minuti di gameplay. Non ci sono molti altri dettagli al momento, tanto che a fare più clamore è stato l'annuncio, poi ritirato, sul rilascio di un NFT che avrebbe consentito al suo possessore di avere un personaggio non giocante con le proprie fattezze fisiche all'interno del mondo di gioco.

Gli altri protagonisti del 2022



Non sarebbe del tutto corretto lasciarci senza menzionare alcuni dei titoli più intriganti del 2022. Sì, perché oltre ai colossi appena elencati troviamo un'ampia gamma di produzioni (tripla-A e non) che arricchiranno un anno videoludico davvero promettente.

A febbraio, ad esempio, avremo la fortuna di accogliere Sifu ( 8 febbraio ), gioco d'azione in sviluppo presso Sloclap per console e PC che promette di regalare grandi emozioni ai fan dei picchiaduro, e non solo. Nello stesso mese i fan di Destiny 2 riceveranno La Regina dei Sussurri (The Witch Queen, 22 febbraio ), prossima grande espansione dello Shared World Shooter sviluppato da Bungie, la quale sarà dedicata alla potente Savathun.

La stagione primaverile sarà inaugurata da uno spin-off del popolare jRPG di Square Enix, ovvero Stranger Of Paradise: Final Fantasy Origin ( 18 marzo ), gioco di ruolo in sviluppo presso Koei Tecmo e Team Ninja. Il 25 marzo sarà la volta di Tiny Tina's Wonderlands, altro spin-off dedicato in questo caso al franchise di Borderlands e alla sua folle formula looter shooter, che ritroveremo in un atipico sparatutto/RPG a tema fantasy. In estate, gli amanti delle avventure free roaming torneranno in quel di Saints Row per scoprire l'ambizioso reboot sviluppato da Volition, inizialmente previsto per maggio e rinviato al 23 agosto .

C'è un lungo elenco di giochi che non hanno una vera e propria data di uscita, quanto piuttosto un generico '2022'. Nella fine dell'anno dovremmo infatti accogliere Dead Space, reboot dell'omonimo survival horror fantascientifico targato Electronic Arts. Prima o poi accoglieremo anche A Plague Tale: Requiem, sequel di Innocence, e Bayonetta 3, terzo capitolo dell'acclamata serie action di SEGA. C'è grande attesa anche per Avatar: Frontiers of Pandora, action/adventure in prima persona sviluppato da Ubisoft - e, più precisamente, da Massive Entertainment - per le piattaforme di ultima generazione.