Diablo Immortal compie 3 anni: ecco come verrà celebrato l'evento

Diablo Immortal sta per compiere tre anni dal suo debutto sul mercato mobile. Per celebrare l'anniversario, Blizzard Entertainment ha preparato un programma ricco di contenuti che prenderà il via il 1° giugno, offrendo ai giocatori una serie di sfide inedite e ricompense esclusive pensate per onorare la fedeltà della community.

L'evento principale, denominato Anniversario: Triplice Rinascita, rappresenta il fulcro dei festeggiamenti e introduce diverse attività pensate per soddisfare giocatori di ogni livello. La celebrazione si estenderà per diverse settimane, garantendo un flusso costante di contenuti freschi e opportunità di ottenere equipaggiamenti rari. Il contenuto più ambizioso dell'anniversario è rappresentato dalla Prova del Male Autentico, una sfida che vedrà i giocatori affrontare alcuni dei boss più iconici della saga: Skarn, il Macellaio, Baal e lo stesso Diablo. La particolarità di questa modalità risiede nel sistema di scaling dinamico, che adatta la difficoltà dei nemici al livello del giocatore, garantendo battaglie equilibrate ma impegnative per tutti.

Diablo Immortal compie 3 anni

Durante l'evento, accessibile dal 1° al 19 giugno, un nuovo boss diventerà disponibile a distanza di pochi giorni l'un l'altro, culminando nella possibilità di affrontare tutti e quattro i nemici in sequenza. Per partecipare sarà necessario aver raggiunto almeno il livello 30. Le ricompense per chi supererà queste prove includono emblemi leggendari, oggetti del set casuali, equipaggiamenti leggendari e il nuovo animale da compagnia esclusivo: un Mini Macellaio transmogrificato. Il nuovo compagno rappresenta un omaggio alla storia del franchise e sarà disponibile gratuitamente per tutti i partecipanti all'evento.

Parallelamente alla Prova del Male Autentico, Blizzard introdurrà una nuova gemma leggendaria a 5 stelle chiamata Blood Floe. Tutti i giocatori potranno richiedere gratuitamente questa gemma di qualità 2 collegando i propri account Diablo Immortal e Battle.net. La promozione sarà attiva dal 19 giugno al 2 luglio, con la limitazione di una gemma per account. Gli eventi collaterali arricchiranno ulteriormente l'esperienza di gioco: le Prove Infernali, attive dal 4 giugno al 2 luglio, permetteranno ai giocatori di accumulare punti partecipando a eventi a tempo limitato come Flagello del Sopravvissuto, Prova delle Orde, Piano Fratturato e Rissa Selvaggia. I punti raccolti potranno essere scambiati con perle telluriche, oggetti leggendari e gemme leggendarie a 1 stella.

Un'altra aggiunta significativa è rappresentata dall'evento Riforgiatura dell'Equipaggiamento, che consentirà ai giocatori di convertire tre oggetti dello stesso set in una versione potenziata con fino a tre attributi e tre affissi. Questa meccanica, disponibile dal 1° al 19 giugno, offrirà nuove possibilità di personalizzazione dell'equipaggiamento. Il Battle Pass 40: Custodi dell'Ultima Luce completerà l'offerta di contenuti, introducendo 40 livelli di ricompense tra cui emblemi, elsa, gemme leggendarie e altri oggetti preziosi. Il pass sarà disponibile dal 7 giugno al 3 luglio, offrendo ai giocatori un mese completo per completare tutti i livelli.

L'anniversario include anche aggiornamenti al bilanciamento per diverse classi, con modifiche per Barbaro, Cacciatore di Demoni, Cavaliere del Sangue e Monaco. I cambiamenti mirano, al solito, a migliorare l'equilibrio competitivo e l'esperienza di gioco generale.