Oggi tante offerte sulle PlayStation 5: Slim Standard a 449, PS VR 2 a 399 e PS5 PRO a 749

Ecco una serie di promozioni imperdibili sulle console PlayStation 5 e accessori, con sconti su PS5 Slim Standard con lettore ottico, PS VR2 e PS5 Pro. Un'opportunità per gli appassionati di gaming di aggiornare la propria esperienza ludica a prezzi vantaggiosi

Oggi parte una serie di promozioni sulle PlayStation 5 che rappresentano un'opportunità per gli appassionati di videogiochi di accedere a hardware di ultima generazione a prezzi più accessibili. Da notare la presenza tra le offerte di PS5 Slim Standard, ovvero la console con il lettore ottico Blu-ray, di solito scarsamente disponibile su Amazon (va in offerta normalmente solo la versione Digital).

La PlayStation 5 Slim Standard è ora disponibile a 449€ . Offre un design più compatto e leggero rispetto al modello originale e mantiene le stesse prestazioni elevate.

Il visore per la realtà virtuale PlayStation VR2 è in offerta a 399€ . Questo prodotto consente ai giocatori di immergersi in esperienze VR avanzate con una risoluzione migliorata e un campo visivo più ampio. Questa promozione rende la realtà virtuale più accessibile a un pubblico più ampio.

Per i giocatori più esigenti, PlayStation 5 Pro è disponibile a 749€ . La console oggi più potente sul mercato offre prestazioni grafiche potenziate, una maggiore capacità di archiviazione e supporto per il ray tracing avanzato. Questa console è pensata per chi desidera il massimo delle prestazioni e della qualità visiva.

Occhio che questa console è venduta e spedita da Amazon, mentre sull'e-commerce spesso si trovano PS5 PRO vendute da shop poco raccomandabili, che in certi casi propinano delle vere e proprie truffe. Cliccando sul link che vi stiamo qui proponendo, invece, andate sul sicuro, con tutte le garanzie dell'acquisto completo su Amazon.

Le offerte includono anche bundle speciali, come la PS5 Digital Edition con il pacchetto Cobalt Star di Fortnite, che include 8 oggetti cosmetici di gioco + 1.000 V-buck. Queste combinazioni permettono ai giocatori di personalizzare la propria esperienza di gioco secondo le proprie preferenze.

Gli sconti sono validi fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile approfittarne tempestivamente per non perdere l'occasione di aggiornare la propria attrezzatura da gioco.