S.T.A.L.K.E.R. 2 posticipato di 7 mesi: ecco la nuova data di rilascio

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl non è più previsto per il 28 aprile, ma per l'8 dicembre, sempre di quest'anno. Un posticipo purtroppo prevedibile, per un progetto senz'altro complesso da realizzare e molto ambizioso. "Abbiamo bisogno di altri 7 mesi per portare a termine la nostra visione e offrire il gioco nelle condizioni che desideriamo" si legge nel messaggio che GSC Game World ha pubblicato sui propri canali social, e che riportiamo nella sua interezza.

S.T.A.L.K.E.R. 2 il più grande progetto nella storia di GSC

"S.T.A.L.K.E.R. 2 è il più grande progetto nella storia di GSC e per questo richiede più test e più lavoro di rifinitura" si legge ancora nel messaggio. "Non è stato facile prendere questa decisione, ma stiamo facendo il possibile per consegnare un gioco che possa soddisfare le elevate aspettative degli appassionati".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl arriverà al day one su PC e Xbox, e sarà disponibile fin dal debutto su Xbox Game Pass. Non ci sono, invece, ancora informazioni circa una versione PS5, che rimane non annunciata. Parliamo di un gioco spiccatamente next-gen, che poggia le basi sulla tradizione di S.T.A.L.K.E.R., ma che vuole offrire un mondo di gioco ancora più vivo e reattivo, oltre che denso sul piano delle attività di gioco.

Fino a oggi, però, GSC non ha rivelato molto del suo nuovo progetto anche se, stando alla nuova comunicazione, bisogna attendersi molti nuovi dettagli nel corso dell'anno. L'ultima polemica su S.T.A.L.K.E.R. 2 ha riguardato gli NFT (token non fungibili). Dopo l'annuncio di GSC della possibilità di avere un personaggio con le proprie esatte fattezze estetiche all'interno del gioco, a patto di entrare in possesso del relativo NFT, la community è insorta, con queste conseguenze.