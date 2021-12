S.T.A.L.K.E.R. 2 e NFT: i giocatori insorgono e GSC li esclude dal progetto

Il pubblico dei videogiocatori non è mai stato facile, ma nel caso degli NFT sembra più agguerrito che mai. Dopo che diverse case di produzione stanno annunciando piani pluriennali sui token non fungibili basati sulla tecnologia blockchain, sta infatti crescendo il malumore presso la community. Fino a proteste molto esplicite come quella contro l'annuncio degli NFT all'interno di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl non avrà gli NFT

La software house ucraina GSC GameWorld aveva annunciato l'intenzione di rilasciare un NFT che avrebbe consentito al possessore di avere un personaggio non giocante con le proprie fattezze fisiche all'interno del mondo di gioco di S.T.A.L.K.E.R. 2. La reazione del pubblico all'annuncio è stata piuttosto dura, con i giocatori che si lamentano dell'impatto ambientale che la blockchain comporta e della possibilità di sfruttare gli NFT all'interno del gioco per perpetrare delle truffe.

Molto spesso, si tratta di questioni di principio. La community di S.T.A.L.K.E.R. apprezza i giochi per la loro natura "vecchio stile" e molti dei suoi componenti non sono sempre inclini al cambiamento. Ad ogni modo, 24 ore dopo aver fatto l'annuncio, e dopo essere stata criticata continuamente in tutte le 24 ore, GSC ha deciso che era ora di twittare una lettera di scuse, in cui però si soffermava soprattutto sul fatto di non essere stata intesa correttamente rispetto a quelli che erano i veri obiettivi dello studio con gli NFT.

Più che come una lettera di scuse, infatti, è stata interpretata come un'arrampicata sugli specchi, una sorta di spiegazione sul perché era stata presa la decisione di inserire gli NFT. Nella sostanza GSC sosteneva di essere uno studio indipendente, senza possibilità di poter contare su un finanziamento stabile da parte di un produttore consolidato. Motivo per cui non sarebbe stato possibile rinunciare a una forma di introito sicura, come quella derivante dai nuovi sistemi basati sulla blockchain.

Altra reazione estremamente negativa della community e tweet cancellato nel giro di un'ora. Il tweet che rimane online è questo in cui si annuncia, finalmente, l'intenzione di rimuovere dal progetto qualsiasi presenza di NFT, sottolineando che la priorità principale della software house è di rispettare gli "interessi dei fan e dei giocatori. Faremo il gioco che desiderate, al di là di quanto costerà", il che suona come una sorta di accusa ai giocatori per averli indotti a rinunciare alla blockchain.