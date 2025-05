PlayStation Portatile: SoC AMD con processo a 2 nm di Samsung per il grande ritorno di Sony?

È da tempo che si vocifera di una nuova console portatile marchiata PlayStation, ma su X è spuntato qualche nuovo dettaglio tecnico interessante. A parlare è stato il leaker Jukanlosreve, non particolarmente famoso, ma che ha condiviso informazioni interessanti.

Come sempre, si tratta semplicemente di speculazioni, per cui le informazioni vanno raccolte per quello che sono. Ad ogni modo, secondo l'utente, la nuova PlayStation portatile (o handheld, se preferite) sarà alimentata da un chip personalizzato in sviluppo presso AMD e prodotto sul nodo SF2P di Samsung.

Exclusive: On the Sony PlayStation Handheld



Sony is currently evaluating a new low-power gaming SoC project—internally referred to as “Jupiter.”

⁰The chip is expected to be developed by AMD and fabricated using Samsung Foundry’s SF2P node, with mass production targeted for… — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) May 24, 2025

Tuttavia, l'accordo per il SoC identificato con il nome in codice "Jupiter" non sarebbe ancora finalizzato. Sony starebbe ancora valutando i termini con Samsung e AMD. Peraltro, la produzione in serie con il processo SF2P non inizierà prima del 2026 secondo quanto riportato da Trendforce, per cui è lecito supporre che l'attesa per un eventuale annuncio sia ancora molto lunga.

Ad ogni modo, la nuova PlayStation portatile dovrebbe poter eseguire i giochi completi di PlayStation 5. Naturalmente, non ci si aspetta la medesima qualità, è più probabile che la risoluzione sia inferiore così come un maggior compromesso in termini di dettagli. Per avere un termine di paragone, ci si aspetta che la nuova portatile di Sony reinterpreti il ruolo di PS Vita rispetto a PlayStation 3 – chiaramente si auspica solo in termini di prestazioni.

Ad ogni modo, è indubbio che gli handheld PC come Steam Deck abbiano raccolto l'entusiasmo di un segmento importante di videogiocatori e, dato il chiaro interesse di Microsoft nell'esplorare questi dispositivi, non sorprenderebbe se anche Sony decidesse di cavalcare l'onda.