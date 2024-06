Xbox portatile, Phil Spencer infiamma i fan: 'dovremmo averne una'

Durante un'intervista con IGN, pur non fornendo quella che potremmo definire una vera e propria conferma, Phil Spencer ha puntato i riflettori sulla vociferata Xbox portatile. Stando a quanto dichiarato, la console potrebbe essere un handled PC basato su Windows in stile ROG Ally, ma con l'interfaccia completa di Xbox.

"Penso che dovremmo avere anche noi una handled" ha spiegato Spencer. "Il futuro nel settore hardware per noi è davvero fantastico. Sono incredibilmente entusiasta del lavoro che il team sta facendo sui diversi form factor e modi di giocare. Oggi ci siamo concentrati sui giochi, ma avremo modo di svelare e parlare di più della piattaforma".

Naturalmente, le parole di Spencer hanno scatenato la curiosità attorno al dispositivo di gioco portatile. Si tratta di un segmento in cui Microsoft, a differenza dei principali concorrenti, non ha mai introdotto dispositivi proprietari. Per tale ragione, al capo di Microsoft Gaming, è stato chiesto se la console eseguirà i giochi in locale o sarà necessario l'accesso a Xbox Cloud.

"Mi piace la mia ROG Ally, la mia Lenovo Legion Go e la mia Steam Deck. Penso che poter giocare a livello locale sia davvero importante". Anche in questo caso, pur non trattandosi di una conferma, possiamo affermare con certezza che, quantomeno nelle intenzioni, Microsoft punti a realizzare un dispositivo capace di eseguire i titoli localmente.

In merito all'interfaccia che sfrutterà la console, Spencer era già stato piuttosto chiaro in un'intervista con Polygon all'inizio dell'anno: "Voglio poter avviare l'app Xbox a schermo intero, ma in modalità compatta. Come se fosse la dashboard della mia Xbox quando accendo la TV, ma su quei dispositivi".

A questo punto, sorge spontanea una singola domanda: a cosa fornirà accesso la portatile di Microsoft? Se rendesse disponibili tutti i client PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, ecc.), ma con la semplicità e l'accessibilità della dashboard Xbox, sarebbe davvero un punto di svolta per il settore. In ogni caso, la presentazione non sembra neanche così distante, per cui attenderemo con ansia ulteriori novità e, naturalmente, vi terremo aggiornati.