Life is Strange: Double Exposure, il ritorno di Max Caulfield. Trailer e data di uscita

Durante l'Xbox Games Showcase 2024, Square Enix ha presentato Life is Strange: Double Exposure. Parliamo del nuovo capitolo dell'acclamata serie di avventure grafiche inaugurata da Dontnod Entertainment nel 2015 e portata avanti da Deck Nine Games a partire dall'ultimo capitolo (True Colors, 2021). La software house di Westminster ha realizzato il suo nuovo 'giallo sovrannaturale' che, con grande stupore dei fan, vede il ritorno di una vecchia conoscenza.

Parliamo di Maxine 'Max' Caulfield, carismatico volto del capitolo originale di Life is Strange, che torna a coprire il ruolo di protagonista in una storia del tutto inedita.

Il nuovo Life is Strange arriverà il 29 ottobre

L'annuncio di Life is Strange: Double Exposure da parte di Square Enix è arrivato con un emozionante trailer che presenta i protagonisti e l'ambientazione del nuovo capitolo.

"Max Caulfield, fotografa ospite alla prestigiosa Università Caledon, trova la sua nuova migliore amica, Safi, morta nella neve. È stata uccisa", si legge nel comunicato ufficiale diramato da Square Enix. "Per salvarla, Max prova a riavvolgere il tempo, un potere che non usa da anni. Al suo posto, apre un portale per una sequenza temporale parallela in cui Safi è ancora viva, seppur in pericolo! Max capisce che l'assassinə colpirà di nuovo, in entrambe le realtà [...]".



Ricordiamo che il tema sovrannaturale è centrale nell'universo di Life is Strange e il potere di Max, in particolare, è sempre stato molto affascinante. In Double Exposure, il talento della giovane fotografa si 'evolve', permettendole così di esplorare diverse sequenze temporali nel disperato tentativo di risolvere il mistero legato all'omicidio della sua amica, Safi, e di evitare che avvenga.

Life is Strange: Double Exposure debutterà su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 il 29 ottobre 2024. Successivamente arriverà anche su Nintendo Switch, ma al momento il porting non ha una data di uscita. Square Enix distribuirà il gioco in tre diverse edizioni: Standard, Deluxe Edition e Ultimate Edition; sono già aperti i pre-ordini, che garantiscono l'accesso anticipato ai primi due capitoli di Double Exposure dal 15 ottobre - due settimane prima del lancio.