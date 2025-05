Assassin's Creed: modalità cooperativa per Shadows e uno spin-off multiplayer a 18 giocatori

Sono emerse interessanti informazioni in merito ad Assassin's Creed Shadows, ultima avventura del franchise di punta di Ubisoft, e ad progetti legati al brand. A quanto pare, il capitolo con protagonisti Naoe e Yasuke riceverà una modalità cooperativa, mentre procede spedito lo sviluppo di uno spin-off multiplayer.

A riportare le informazioni è Insider Gaming che avrebbe parlato con una fonte vicina allo sviluppo di Assassin's Creed Shadows. Questa riferisce che l'uscita del primo DLC, Claws of Awaji, è fissata per settembre 2025. Tuttavia, la nuova strategia di Ubisoft potrebbe far slittare il rilascio a ottobre. Il contenuto aggiuntivo dovrebbe includere 10 ore di gioco e armi, equipaggiamenti e abilità nuovi.

Ancora più interessanti sono le informazioni che riguardano la roadmap 2026. Stando a quanto riportato, la modalità multigiocatore con nome in codice "LEAGUE" dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Mentre però si darebbe per scontata la possibilità di giocare nei panni di Naoe e Yasuke, la fonte riferisce che la modalità cooperativa include una narrazione più profonda che espande la storia oltre le vicende della shinobi e del samurai. Presumibilmente, oltre ai due protagonisti, sarà possibile utilizzare anche altri personaggi.

"Sebbene siano ovviamente personaggi centrali, c'è una narrazione più profonda legata alla modalità cooperativa che amplierà l'esperienza oltre la loro presenza" avrebbe riferito la fonte a Insider Gaming.

Infine, si è parlato degli altri progetti legati al franchise di Assassin's Creed. Secondo le ultime voci, sarebbero ben 9 i progetti legati al brand in fase di sviluppo.

Nel caso specifico, si sarebbe parlato di due giochi: nome in codice "Invictus" e "Obisidian". Il primo farebbe riferimento a uno spin-off multiplayer fino a 18 giocatori, mentre il secondo sarebbe l'agognato remake di Assassin's Creed 4 Black Flag. Secondo la fonte, in entrambi i casi lo sviluppo procede bene, ma ancora una volta sarà la strategia di Ubisoft a determinare le date definitive d'uscita. Al momento, il publisher non avrebbe fornito alcuna finestra di lancio, neanche indicativa.