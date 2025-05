Senua's Saga: Hellblade 2, in arrivo l'edizione fisica per PS5 e Xbox grazie a Limited Run

Senua's Saga: Hellblade 2 si prepara a debuttare in formato fisico su PS5 e Xbox Series X, grazie all'intervento di Limited Run Games. L'iniziativa coinvolge anche il primo capitolo, in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch.

Dopo una lunga attesa, Senua's Saga: Hellblade 2 si prepara a conquistare anche gli scaffali dei negozi, con una versione fisica destinata a PlayStation 5 e Xbox Series X. La notizia è emersa da una recente classificazione dell'ESRB, che ha svelato come l'edizione su disco sarà curata da Limited Run Games, publisher specializzato nella distribuzione di versioni fisiche di titoli digitali, spesso in tirature limitate e per un pubblico di appassionati.

Hellblade 2 in formato fisico, buone notizie anche per Senua's Sacrifice

Ricordiamo che Hellblade 2 era stato inizialmente pubblicato solo in formato digitale, sia su Xbox che su PC. L'annuncio della versione PS5 è arrivato pochi giorni fa, seguendo quello di altre precedenti esclusive Xbox - prima fra tutte, Gears of War.

Il debutto di Senua's Saga su PlayStation è previsto per l'estate con la Enhanced Edition e sarà accompagnato da nuove funzionalità, come il supporto al feedback aptico del controller DualSense e l'ottimizzazione per PS5 Pro. Le stesse novità arriveranno prossimamente anche su PC e Xbox tramite un aggiornamento gratuito.

"Abbiamo dei fan incredibili di Ninja Theory su PlayStation, fin dai tempi di Heavenly Sword", ha dichiarato Dom Matthews di Ninja Theory in occasione dell'annuncio del gioco per PS5. "Siamo davvero felici di poter accogliere di nuovo i fan PlayStation nella storia di Senua".

Le sorprese non finiscono qui: anche il primo capitolo, Hellblade: Senua's Sacrifice, riceverà una versione fisica, sempre grazie a Limited Run. In questo caso, si parla dell'edizione retail per Nintendo Switch, piataforma su cui il gioco è disponibile già dal 2019 attraverso l'eShop.

L'iniziativa di Limited Run Games, pur non ancora confermata ufficialmente, è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati e dai collezionisti, che da tempo chiedevano la possibilità di possedere una copia fisica delle opere di Ninja Theory. Resta però da chiarire la data di uscita delle edizioni retail, che potrebbero arrivare nei mesi successivi al lancio estivo della versione PS5.