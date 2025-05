Gears of War: Reloaded, torna il primo capitolo con cross-play e cross-progression, anche per PlayStation 5

Microsoft ha annunciato Gears of War: Reloaded, nuova riedizione del primo capitolo che segnerà l'approdo dell'iconica saga su PlayStation. Il gioco sarà disponibile dal 26 agosto al prezzo di 39,99 euro, mentre per i possessori della Ultimate Edition sarà un update gratuito

Piuttosto a sorprese, ma senza sorprendere, Microsoft ha fatto oggi un annuncio che probabilmente in molti attendevano da diverso tempo: Gears of War approderà su PlayStation 5 il prossimo 26 agosto con Gear of War: Reloaded, una nuova iterazione del primo, iconico capitolo.

L'avventura di esordio di Marcus Fenix, infatti, è stata riproposta più volte sulle piattaforme di Microsoft mostrando miglioramenti soprattutto dal punto di vista grafico. Stavolta, però, la società di Redmond ha deciso di dare letteralmente nuova vita al titolo del 2006 spingendo sulla modalità multiplayer.

La nuova edizione, infatti, non solo includerà tutti i contenuti aggiuntivi post-lancio, tutte le mappe multigiocatore e la modalità cooperativa, ma supporterà anche il cross-play e il cross-progression tra tutte le piattaforme. Insomma, mai come in questo caso la piattaforma dalla quale si accede al gioco diventa completamente irrilevante – in pieno accordo con la nuova strategia di Microsoft.

Gears of War: Reloaded sarà gratuito per tutti i possessori della Ultimate Edition in formato digitale. In questo caso sarà possibile scaricare l'update che, naturalmente, offrirà l'intera gamma di miglioramenti grafici, tra cui la risoluzione 4K e il framerate a 120 fps.

Per tutti gli altri, il gioco sarà disponibile via Steam, PlayStation Store e Microsoft Store al prezzo di 39,99 euro. Inutile dire, che sarà disponibile per tutti gli utenti abbonati a Game Pass (anche non Ultimate) e aderisce al programma Xbox Play Anywhere, consentendo di giocare da console o PC con l'acquisto di una singola copia (in formato digitale e da Microsoft Store).