Dragon Age 4: primo sguardo a setting e personaggi nel nuovo trailer dietro le quinte

La recente Opening Night Live della Gamescom è stata l'occasione per scoprire (e riscoprire) le prossime grandi release del mercato videoludico. Una di queste riporta la firma di Bioware, studio che si cela dietro franchise quali Mass Effect, Anthem e Dragon Age. È proprio quest'ultimo a rifarsi vivo, dopo un lungo silenzio durato quasi due anni.

Il nuovo filmato dedicato a Dragon Age 4 è un 'behind the scenes' che coinvolge il team di sviluppo, che ci ha potuto rivelare l'attuale stato dei lavori attraverso artwork, concept art e brevi clip in-game.

Dragon Age 4: ecco a cosa sta lavorando il team di Bioware

Il trailer presentatoci da Bioware vede protagonisti i producer, i programmatori e gli artisti che stanno lavorando al nuovo capitolo di Dragon Age; parliamo di veterani come Mark Darrah, Executive Producer che ha assistito all'espansione dello studio di Edmonton, e di talentuosi designer come Melissa Janowicz, specializzata nella realizzazione dei boss e delle mostruose creature che affronteremo nel futuro gioco di ruolo.

Nel filmato è possibile ammirare i primi bozzetti ritraenti l'ambientazione di Dragon Age 4. Nelle concept art diamo così uno sguardo alle città, alle colossali fortezze e agli evocativi paesaggi che caratterizzano il nuovo setting fantasy. Le illustrazioni vengono accompagnate da alcune clip tratte dal gioco stesso, rappresentanti tuttavia un prodotto ancora piuttosto grezzo.

Abbiamo inoltre la possibilità di scoprire qualche dettaglio in merito alla storia e agli eroi che impersoneremo nel quarto capitolo. Ce ne parla Patrick Weekes, Lead Writer del progetto: "Vogliamo raccontare una storia in cui scoprirete cosa accade quando non si ha il potere; cosa accade quando le persone al comando non sono disposte ad affrontare i problemi più importanti". Il Narrative Director John Epler ci anticipa invece che la narrazione del prossimo episodio "si incentrerà sulle persone intorno a te e sugli amici e sulla famiglia che ti creerai".

Un altro importante aspetto dei giochi di Dragon Age riguarda le scelte che il giocatore può fare per alterare il corso degli eventi e, soprattutto, per determinare il destino di ogni personaggio: in Dragon Age 4, i membri del nostro party possono continuare a vivere o morire in base alle nostre decisioni - spiega la programmatrice Katrina Barkwell.

Il trailer ci mostra anche i doppiatori coinvolti nel progetto e alcuni frammenti del combat system; quello che non rivela, senza troppe sorprese, è la data di uscita del gioco. Dragon Age 4 è chiaramente nelle sue prime fasi di sviluppo e, con ogni probabilità, ci toccherà attendere ancora qualche anno prima di poterlo accogliere su PC e sulle console di nuova generazione.