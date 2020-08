Ratchet & Clank: Rift Apart, un lungo filmato gameplay per il titolo PS5. Ecco quando uscirà

In occasione della Opening Night Live della Gamescom 2020, Sony ha presentato un nuovo trailer del suo Ratchet & Clank: Rift Apart. Sviluppato da Insomniac Games - al lavoro anche su Marvel's Spider-Man: Miles Morales - il nuovo capitolo della serie sci-fi è una delle esclusive più ambiziose del parco titoli PS5, come dimostrato dalla strepitosa demo gameplay vista la scorsa serata. Durante l'evento digitale, inoltre, Insomniac ha stupito tutti svelando la 'data' d'uscita di Rift Apart: arriverà nella finestra di lancio di PlayStation 5.

Ratchet & Clank: Rift Apart sarà uno dei primi giochi a sbarcare su PS5

La demo gameplay che abbiamo ammirato poche ore fa non è altro che una versione estesa del primissimo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart, quello presentato all'evento Future of Gaming di Sony. In ogni caso, il nuovo action/platform di Insomniac ci ha sorpresi ancora una volta con il suo comparto tecnico puramente next-gen.

Il sequel 'spirituale' di Ratchet & Clank: Into the Nexus - rilasciato su PS3 nel 2013 - vedrà i due eroi affrontare nuovamente la loro arcinemesi, il Dr. Nefarious. Anche questa volta il lombax avrà a sua disposizione un variegato arsenale e un'ampia gamma di gadget, tra cui figura la vera novità di Rift Apart: il Dimensionator; questo dispositivo conferirà a Ratchet il potere di viaggiare attraverso le dimensioni e di entrare in contatto con nuove realtà, in qualsiasi momento.

È da quest'ultima novità che deriva il miracolo tecnologico di Insomniac: i giocatori potranno attraversare le diverse dimensioni in tempo reale, con transizioni dirette da un piano all'altro. Ciò è permesso dal nuovo SSD di PlayStation 5, sfruttato a pieno per eliminare i tempi di caricamento. Verrà però supportato anche il controller DualSense, così come il suo feedback aptico, come spiegato dagli stessi developer durante la Opening Night Live.

A proposito di Gamescom, l'ultimo regalo offertoci da Insomniac Games riguarda l'agognata release del gioco. Ratchet & Clank: Rift Apart sarà dunque disponibile nella finestra di lancio di PS5. Con ogni probabilità il titolo non sarà disponibile al day-one della console e uscirà, presumibilmente, dopo Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Resta comunque un'ottima notizia, anche piuttosto inaspettata; del resto, il primo trailer presentato qualche mese fa rappresentava solo una versione pre-Alpha del gioco.