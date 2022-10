CD Projekt RED rivela il futuro di Cyberpunk e The Witcher: annunciati i prossimi giochi

Ieri sera CD Projekt RED ha tenuto una presentazione dedicata alle sue proprietà intellettuali. Si è dunque parlato di The Witcher e Cyberpunk 2077, i suoi franchise di maggior successo che prossimamente torneranno con dei nuovi giochi - tra cui un titolo di terze parti. La compagnia polacca ha inoltre rivelato l'esistenza di una terza IP sviluppata internamente.

Grande attenzione è rivolta a Orion, nome in codice del sequel di Cyberpunk 2077.

Orion, Sirius, Canis Majoris e Hadar: i progetti di CDPR

Gli annunci di CD Projekt RED sono numerosi, ma nella fattispecie sono quasi tutti legati a progetti che si trovano in fase di pre-produzione. Tra questi c'è Project Orion, seguito di quel Cyberpunk 2077 che in questi giorni sta vivendo una sorta di 'rinascita', complice il successo della serie anime Cyberpunk: Edgerunners e il recente annuncio dell'espansione Phantom Liberty. CDPR spiega che Orion è il sequel "che dimostrerà il pieno potenziale dell'universo di Cyberpunk".

Passiamo poi a The Witcher, che dopo il pluriacclamato Wild Hunt tornerà a conquistare milioni di giocatori con una nuova trilogia. Quest'ultima sarà inaugurata da Polaris, nome in codice del nuovo gioco annunciato lo scorso marzo. Un team di oltre 150 sviluppatori sta attualmente lavorando al quarto capitolo della serie, che a detta di CDPR sarà un altro "GdR open world". I tre giochi della nuova trilogia saranno tutti pubblicati entro 6 anni dal lancio di Polaris.

Project Sirius è invece il primo titolo realizzato da The Molasses Flood in seguito all'acquisizione da parte di CD Projekt RED. Sarà uno spin-off della serie The Witcher che racconterà "una storia indimenticabile per gli attuali fan del franchise e per le nuove audience".

Il gioco integrerà quindi una campagna narrativa con tanto di quest, ma CDPR sottolinea che l'esperienza di gioco principale ruoterà intorno a un'inedita formula multiplayer. Anche questo progetto è in fase di pre-produzione, con più di 60 sviluppatori coinvolti.

Non finisce qui per la saga degli Witcher, perché c'è persino un terzo progetto in cantiere. Canis Majoris è un titolo sviluppato da uno studio esterno guidato da "veterani della serie The Witcher". Proprio come Polaris, sarà un gioco di ruolo open world con una forte componente narrativa.

L'ultimo annuncio di CDPR non riguarda né Cyberpunk né The Witcher, bensì una proprietà intellettuale nuova di zecca. Risponde al nome in codice 'Hadar' e, a differenza di Sirius e Canis Majoris, è un gioco sviluppato interamente dalla stessa CD Projekt RED. I primi lavori su Hadar sono stati inaugurati negli ultimi mesi del 2021, grazie ad un piccolo team messo in piedi dalla società di Varsavia, ma il progetto è ancora nella sua fase concettuale - questo significa che lo sviluppo vero e proprio non è stato avviato e che il gioco è, al momento, in uno stato embrionale.

Come anticipatovi, nulla di quanto appena annunciato può essere visto in azione tramite un trailer o delle semplici immagini. CD Projekt RED si è limitata a farci sapere che sta lavorando duramente al futuro dei suoi brand più importanti e a quello del suo prossimo grande franchise. Attendiamo dunque i prossimi aggiornamenti e, in particolare, le novità legate a Orion e Polaris.