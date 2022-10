Dead Space Remake: rilasciato il primo trailer con gameplay ufficiale

Dead Space Remake utilizzerà il Frostbite Engine e il primo trailer con sequenze di gameplay ci mostra quale sarà il suo aspetto. Parliamo di un gioco ricostruito da zero, mentre l'originale era basato su un motore proprietario di Visceral Games. Electronic Arts afferma che questo remake si caratterizzerà per una fedeltà visiva senza precedenti per la serie Dead Space. Inoltre, conterrà nuovi contenuti e miglioramenti pur rimanendo fedele all'emozionante gioco originale.

Il ritorno di Dead Space

Secondo Motive Studio (Star Wars Battlefront II, Star Wars Squadrons), il team di sviluppo che ha curato questo remake, gli obiettivi principali sono quelli di conservare l'autenticità con cui è diventato celebre il gioco originale rilasciato nel 2008, così come espandere e migliorare. Qualsiasi animazione, texture, effetto o comportamento nemico sono stati rivisti dalle fondamenta.

"Con la potenza di calcolo che abbiamo ora, siamo in grado di spingerci molto, molto, molto più in là con la luce", ha detto David Robillard, direttore tecnico del progetto, "sia per quanto riguarda la luce in sé, sia per quanto riguarda l'ombra. Il sistema di "peeling" e smembramento che abbiamo ora è davvero fantastico e arricchisce molto il nostro gameplay dando una sensazione più dinamica e più strategica".

Con "Peeling System" gli autori indicano l'indimenticabile frammentazione degli alieni tipica di Dead Space, con i loro corpi che si compongono di strati sovrapposti, tendini e ossa che si possono rompere e parti del corpo che si lacerano in nuovi modi. E sebbene la strategia sia fondamentale, i giocatori sperimenteranno anche maggiori opportunità di creatività nel modo in cui utilizzano le loro armi e abilità.

Il battito cardiaco, la respirazione e gli sforzi del protagonista Isaac Clarke, un ingegnere minerario che lavora per la Concordance Extraction Corporation (C.E.C.), si adattano in base al suo livello di stress per fornire ai giocatori un feedback diretto sul suo stato mentale, emotivo e fisico. Gli autori lo chiamano Intensity Director, un sistema che regola dinamicamente ciò che appare sul percorso di Isaac, dai Necromorfi agli effetti ambientali come luce, fumo, particelle e suoni.

Isaac è costretto a difendersi dai Necromorfi sfruttando strumenti ad alta tecnologia e armi di fortuna per smembrare strategicamente le creature, risolvere enigmi e sfruttare i sistemi malfunzionanti della Ishimura, una nave che distrugge pianeti per ricavare minerali. L'enorme nave mineraria è stata restaurata per il remake con nuove stanze, percorsi e ostacoli.

L'uscita di Dead Space Remake è prevista per il 27 gennaio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Gli sviluppatori hanno anche aggiunto che il nuovo Dead Space non avrà nessuna schermata di caricamento.