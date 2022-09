Il nuovo Dead Space non avrà nessuna schermata di caricamento

Sviluppata originariamente dall'ormai defunta Visceral Games, l'avventura di Isaac Clarke tornerà sulle piattaforme di nuova generazione grazie a Motive Studio (Star Wars: Squadrons). Il nuovo Dead Space riprenderà alcune peculiarità dei giochi d'azione di ultima generazione: come God of War (2018), infatti, sarà completabile senza dover assistere a schermate di caricamento, dall'inizio dell'avventura fino alla fine. Ci saranno caricamenti solo in caso di morte del personaggio.

Dead Space torna con Frostbite Engine

"Stiamo anche creando l'intero gioco in un'unica sequenza", ha dichiarato Philippe Ducharme, produttore senior di Dead Space, sul blog di EA. "Dal momento in cui avvii il gioco al momento in cui finisci la partita, non ci sono stacchi di camera né schermate di caricamento, a meno che tu non muoia. Ora la Ishimura è completamente interconnessa, perciò puoi andare a piedi dal punto A al punto Z, visitare l'intera nave e luoghi che hai già completato per recuperare cose che potresti aver perso: è tutto nuovo. Ora è un'esperienza completamente senza interruzioni".

Secondo Motive Studio, gli obiettivi principali con questo remake sono quelli di conservare l'autenticità con cui è diventato celebre il gioco originale rilasciato nel 2008, così come espandere e migliorare. Il gioco è stato completamente ricostruito all'interno del motore Frostbite di proprietà di Electronic Arts, e questo riguarda qualsiasi animazione, texture, effetto o comportamento nemico.

"E con la potenza di calcolo che abbiamo ora, siamo in grado di spingerci molto, molto, molto più in là con la luce", aggiunge David Robillard, direttore tecnico del progetto, "sia per quanto riguarda la luce in sé, sia per quanto riguarda l'ombra. Il sistema di "peeling" e smembramento che abbiamo ora è davvero fantastico e arricchisce molto il nostro gameplay dando una sensazione più dinamica e più strategica".

"Quando spari, puoi vedere la pelle e la carne che si strappano dal corpo del nemico", dice il direttore creativo Roman Campos-Oriola, "poi cominci a vedere le ossa, e poi puoi tagliare le ossa, gli arti e così via. È davvero grandioso, e fornisce anche un feedback diretto a chi gioca sulla quantità di danni che sta infliggendo".

"Ci stiamo anche impegnando molto con gli effetti volumetrici come la nebbia", dice ancora David, "concentrandoci su come interagisce con tutto il resto: con le ombre, con la luce e anche con la fisica. Non avremmo mai potuto farlo allo stesso livello prima d'ora".

"Vogliamo assicurarci di iniziare con l'originale e di rimanere fedeli a quell'esperienza", chiosa Roman, "per poi regalare molto di più. L'obiettivo era quello di far rivivere Dead Space come se fosse la prima volta a chi era già fan del gioco. Allo stesso tempo, volevamo dare a chi non ci aveva mai giocato l'opportunità di vivere l'esperienza Dead Space definitiva, con un titolo che ha l'aspetto e le prestazioni di un gioco moderno".

Il rilascio del nuovo Dead Space è previsto per il 27 gennaio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.