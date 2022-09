PlayStation Stars: il programma fedeltà di Sony ha una data di uscita per l'Italia

Oggi, giovedì 29 settembre, assistiamo al primo lancio regionale di PlayStation Stars. Il programma fedeltà di Sony debutta in Asia, dove permetterà ai giocatori di guadagnare ricompense e oggetti collezionabili digitali tramite l'accumulo di punti. Si tratta di una prima, importante fase con cui il gigante videoludico metterà alla prova la sua iniziativa, in vista di un eventuale ampliamento con ulteriori funzionalità e vantaggi per gli utenti iscritti.

In occasione del lancio asiatico, Sony ha svelato le altre date di uscita di PlayStation Stars. Gli utenti europei - e, dunque, quelli italiani - non dovranno attendere molto.

PlayStation Stars arriverà il 13 ottobre in Europa

Dopo l'Asia, toccherà a Nord e Sud America dare il benvenuto a PlayStation Stars il prossimo 5 ottobre. I cittadini europei e quelli australiani saranno gli ultimi ad accogliere il programma fedeltà, ma l'attesa non sarà lunga: il 13 ottobre potremo finalmente accedere al servizio.

Ricordiamo che l'iscrizione a Stars sarà del tutto gratuita e richiederà solo un account registrato al PlayStation Network. No, non sarà necessario possedere un abbonamento al PS Plus, anche se gli abbonati riceveranno ulteriori vantaggi dal programma fedeltà. Dopo aver effettuato l'iscrizione, i giocatori potranno già iniziare ad accumulare punti semplicemente giocando.

Per essere più precisi, gli utenti dovranno completare una serie di campagne e attività. "Con la nostra campagna 'Check-in mensile' ti basta giocare a qualsiasi titolo per ricevere una ricompensa. Altre campagne richiedono di conquistare trofei specifici o persino diventare il primo giocatore a platinare un titolo di successo nel tuo paese/regione", spiega Grace Chen di SIE. "Una delle nostre prime campagne si chiama 'Hit Play/1994' e premia con un collezionabile speciale i membri che avviano correttamente i giochi che corrispondono a indizi basati su brani".

Portando a termine questi incarichi si potranno ottenere due tipi di ricompense: punti fedeltà e oggetti collezionabili. I punti possono essere spesi all'interno di un catalogo che potrà offrire fondi del portafoglio PSN, item collezionabili digitali e prodotti selezionati dal PlayStation Store. Per quanto riguarda i bonus riservati agli abbonati PS Plus, questi guadagneranno automaticamente punti per ogni acquisto effettuato sul PlayStation Store.

Per quanto riguarda gli oggetti collezionabili, parliamo di "rappresentazioni digitali finemente renderizzate di ciò che i fan di PlayStation apprezzano". Gli iscritti al programma PS Stars potranno sbloccare statuette raffiguranti i personaggi più iconici dei franchise Sony e non solo. "Ci saranno nuovi oggetti collezionabili da ottenere regolarmente, altri estremamente rari a cui ambire o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento". Gli item ottenuti potranno infine essere esposti all'interno di una bacheca virtuale, visibile su PlayStation App.

Per accedere a PlayStation Stars, e tenere traccia delle attività completate e dei premi ottenuti, si potrà utilizzare PlayStation App (iOS e Android) o farlo tramite il sito playstation.com. Attendiamo quindi il prossimo 13 ottobre per poter inaugurare la caccia ai punti fedeltà.