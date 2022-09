Cyberpunk 2077: presentata l'espansione Phantom Liberty. Arriverà nel 2023

In occasione di un nuovo appuntamento del format Night City Wire, il team di CD Projekt RED mostrato in azione Edgerunners, l'anime dello Studio Trigger (Kill la Kill) ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077. Tuttavia, l'annuncio più importante dell'evento è stato quello dedicato alla prima espansione narrativa del gioco: s'intitola Phantom Liberty e inaugurerà un nuovo capitolo della storia di V. Scopriamo tutte le novità presentate oggi.

Edgerunners: il gioco riceve un update ispirato all'anime



La livestream di CD Projekt RED si apre con una presentazione dedicata a Edgerunners. L'anime è ormai in dirittura d'arrivo su Netflix, dove debutterà il prossimo 13 settembre con i 10 episodi della prima stagione. La serie, prodotta dal rinomato studio d'animazione Trigger, vede protagonista David Martinez, uno 'street kid' che aspira a diventare un Edgerunner e a farsi un nome in quel di Night City. Le scene dell'anime riprendono le iconiche location viste nel videogioco a cui è ispirato, così come ripropone le stesse armi impugnate da V.

La storia di Cyberpunk: Edgerunners è canonica, assicurano gli sviluppatori. La visione dell'anime non richiede il completamento del gioco, anche se CD Projekt RED afferma che i veterani di Cyberpunk 2077 "si sentiranno a casa" guardando la serie animata.

Per promuovere il lancio di Edgerunners, il team polacco ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077. L'update, disponibile da oggi, porta con sé contenuti di gioco ispirati alla serie animata di Studio Trigger, ma anche alcune nuove feature richieste a gran voce dalla community, come il sistema di trasmogrificazione - il cosiddetto transmog.

Il protagonista del gioco ottiene la stessa giacca indossata da David in Edgerunners, così come armi e veicoli estrapolati dall'anime. Prima di accedere a questi item, V assisterà a una sorta di flashback che mostrerà un'importante scena della serie animata.

La novità più importante è per l'appunto il Guardaroba, che introduce il sistema di transmog per la piena personalizzazione dell'aspetto di V. Ogni item ottenuto può dunque diventare un capo d'abbigliamento per il nostro o la nostra protagonista: dopo la trasmogrificazione, le 'armature' cambieranno aspetto, ma manterranno le loro caratteristiche ed eventuali bonus. In aggiunta, è ora possibile modificare il volto di V visitando uno dei ripper doc di Night City, dove troveremo anche una gamma di pettinature inedite per il nostro alter ego.

Con l'aggiornamento arriva anche l'introduzione di Roach Roace, un minigame che, curiosamente, vede protagonista Rutilia, il fedele destriero di Geralt di Rivia (The Witcher 3: Wild Hunt). Il minigioco in stile arcade si presenta come un divertente passatempo che invita i giocatori di Cyberpunk 2077 a concedersi una pausa dalle frenetiche sparatorie di Night City - e a visitare le location più iconiche della serie The Witcher. Roach Race arriva anche sui dispositivi mobile (Android e iOS): l'app è gratuita e non conterrà microtransazioni.

Phantom Liberty è la prima espansione di Cyberpunk 2077

Dal Night City Wire arriva un annuncio a lungo atteso: quello della prima espansione narrativa di Cyberpunk 2077. Dopo le promesse fatte dalla software house, Phantom Liberty si presenta finalmente al pubblico con un breve, e spettacolare, teaser trailer.

Come si può già intravedere dal filmato di presentazione, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty aggiungerà nuovi personaggi al carismatico cast del gioco e permetterà ai cittadini di Night City di visitare nuove location e zone inesplorate dei distretti più famosi. Tornerà inoltre Johnny Silverhand, come ha annunciato lo stesso Keanu Reeves durante la livestream.

L'espansione sarà disponibile nel corso del 2023 e, cosa importante, arriverà esclusivamente su PC e sulle console next-gen (PS5, Xbox Series X e Series S). CD Projekt ha inoltre dichiarato che nuove patch correttive sono in arrivo su console - di 'vecchia' e ultima generazione - e su PC.