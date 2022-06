Cyberpunk 2077: il trailer e la data di uscita di Edgerunners, l'anime in arrivo su Netflix

Circa due anni fa, prima ancora del burrascoso lancio di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED e Netflix annunciavano Edgerunners, anime che avrebbe condiviso l'ambientazione fantascientifica dell'RPG della software house polacca. Oggi possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato alla serie prodotta da Studio Trigger (Sword Art Online, Kill la Kill) grazie al primo teaser trailer, il quale svela quando sarà possibile vedere Cyberpunk: Edgerunners su Netflix.

Cyberpunk: Edgerunners sbarcherà su Netflix a settembre



In occasione della Geeked Week di Netflix, CD Projekt RED ha mostrato per la prima volta Edgerunners attraverso un teaser trailer e un breve documentario 'dietro le quinte'.

La serie animata racconterà una storia a sé stante in 10 episodi: il protagonista è David, "uno street kid che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. [...] Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un edgerunner, un fuorilegge mercenario noto anche come cyberpunk", come si legge nel comunicato.

La produzione dell'anime, supervisionata da CD Projekt RED, è stata affidata a Trigger, rinomato studio di animazione giapponese. Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirige la produzione, affiancato dal lead character designer e direttore esecutivo Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e dagli sceneggiatori Masahiko Otsuka (Star Wars: Visions) e Yoshiki Usa (Gridman Universe) - la sceneggiatura è basata su una storia fornita dalla stessa CD Projekt RED. Akira Yamaoka (Silent Hill) ha firmato la colonna sonora originale.

Per quanto riguarda il video 'behind the scenes', questo ci mostra diverse immagini e concept art in anteprima, oltre a presentare una clip esclusiva (non presente nel teaser) ed un'analisi approfondita di una scena di Cyberpunk: Edgerunners. CD Projekt RED anticipa l'arrivo di nuovi video appartenenti a questo format, con ulteriori approfondimenti curati da Studio Trigger.

Cyberpunk: Edgerunners sarà disponibile su Netflix a partire dal settembre 2022.