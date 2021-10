CD Projekt acquisisce The Molasses Flood: in arrivo uno spin-off di Cyberpunk o The Witcher

Nonostante le enormi difficoltà incontrate con il suo ultimo progetto, CD Projekt continua la sua espansione nel mercato videoludico. L'ultima mossa della compagnia polacca coincide con l'acquisizione di The Molasses Flood, studio di sviluppo fondato da alcuni veterani dell'industria, tra cui ex sviluppatori di Irrational Games. La software house manterrà la sua identità, ma realizzerà un nuovo gioco ambientato in uno degli universi creati da CD Projekt RED.



Cyberpunk e The Witcher nel mirino di The Molasses Flood



Fondata nel 2014 in quel di Boston, Massachusetts, The Molasses Flood nasce in seguito alla chiusura di Irrational Games, studio che ha dato i natali alla serie BioShock. Tra i founder della compagnia troviamo dunque Scott Sinclair e Forrest Dowling, rispettivamente Art Director e Lead Level Designer di BioShock Infinite. Gli sviluppatori del team guidato da Sinclair e Dowling hanno lavorato a franchise di successo quali Halo, Guitar Hero e Rock Band. Sono due i giochi realizzati da The Molasses Flood: il survival roguelike The Flame in the Flood e il più recente Drake Hollow.

L'annuncio dell'acquisizione da parte di CD Projekt è stato diffuso pochi giorni fa da Adam Kiciński, presidente e CEO della società di Varsavia. "Siamo sempre alla ricerca di team che creino giochi con il cuore", scrive Kiciński sul sito web della sua compagnia. Anche The Molassses Flood ha condiviso un comunicato ufficiale, firmato dallo Studio Director Forrest Dowling.

Exciting news for us today! We've joined the CD PROJEKT family, and are working on a project within one of their existing universes 😍🤯 pic.twitter.com/8jhWylIfKh — The Molasses Flood is hiring! (@molassesflood) October 22, 2021

In ogni caso, The Molasses Flood lavorerà a stretto contatto con il team di CD Projekt RED per realizzare un "ambizioso progetto" basato su una delle IP dello sviluppatore polacco. Non ci sono altri dettagli, ma una cosa è certa: sarà un nuovo gioco ambientato nel mondo futuristico di Cyberpunk o in quello fantasy di The Witcher, probabilmente uno spin-off. La software house americana condividerà maggiori informazioni prossimamente.