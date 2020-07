Watch Dogs 2 potrà essere riscattato gratuitamente durante l'Ubisoft Forward

Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e Hyper Scape saranno alcuni dei nuovi giochi mostrati in occasione dell'evento Ubisoft Forward che si terrà il 12 luglio prossimo. Ma c'è un ulteriore motivo di interesse legato all'evento, che riguarda la possibilità di ottenere gratuitamente una copia di Watch Dogs 2.

Come riscattare gratuitamente Watch Dogs 2

Per poter riscattare gratuitamente Watch Dogs 2 occorre recarsi alla pagina ufficiale dell'Ubisoft Forward su ubisoft.com/forward il 12 luglio e fare il log-in con il proprio account uPlay. "Accedi alla pagina ufficiale di Ubisoft Forward con il tuo account Uplay e riscatta una copia gratuita di Watch Dogs 2 su PC, oltre alla possibilità di rispondere a delle domande curiose e vincere alcune ricompense per una serie di titoli Ubisoft" si legge infatti nella pagina con i dettagli sull'iniziativa.

Recentemente l'editore francese ha confermato l'intenzione di pubblicare cinque giochi tripla A entro la fine dell'attuale anno fiscale, cioè entro aprile 2021, e quattro giochi sono stati già resi noti: Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion e Gods & Monsters. Il quinto titolo potrebbe essere Far Cry 6.