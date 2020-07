Hyper Scape: nuovo sparatutto free-to-play in stile battle royale urbano da Ubisoft

Hyper Scape è un titolo multiplayer competitivo in stile battle royale ambientato in un contesto urbano. Anche Ubisoft, dunque, si dota del suo titolo multiplayer battle royale e lo affida a Ubisoft Montreal, studio di sviluppo con decennale esperienza.

A partire da oggi, Hyper Scape è disponibile in un test tecnico per PC a tempo limitato in molti territori di America del Nord ed Europa. I giocatori interessati potranno provare il gioco durante il test tecnico seguendo i creatori di contenuti che trasmetteranno Hyper Scape su Twitch con tanto di Twitch Drop. L’elenco completo è disponibile qui. L’accesso sarà limitato, ma ulteriori drop saranno resi disponibili durante l’intera durata del test tecnico.

Squadre di tre giocatori e utenti singoli possono immergersi nella futuristica città virtuale di Neo-Arcadia per affrontare dinamici scontri a fuoco, passando da stretti vicoli ad ampi tetti e interni letali. Una delle peculiarità del gioco, infatti, riguarda l'ambientazione urbana, probabilmente figlia dei precedenti giochi Ubisoft ambientati in grandi città.

Hyper Scape introduce le Hack, abilità che i giocatori potranno ottenere nello scenario di gioco proprio come le armi. Le Hack garantiscono capacità offensive e difensive adatte a ogni stile di gioco. Piazzare una mina, rintracciare un nemico, proteggere la propria squadra con una parete o diventare invisibili per sorprendere gli avversari sono solo alcuni degli esempi di Hack che i giocatori potranno combinare e usare facilmente. Inoltre, tutte le Hack e le armi possono essere potenziate attraverso la meccanica della fusione per produrne versioni ancora più potenti.

Ci sono delle novità rispetto ai classici battle royale. A partire da Decadimento, che dissolve la mappa di Neo-Arcadia in vari schemi, o l’esclusiva meccanica dell’Eco, che mantiene i giocatori attivi nella battaglia anche quando sono a terra. Al termine di una partita di Hyper Scape, inizierà uno scontro finale con la comparsa sulla mappa della corona di Hyper Scape. I giocatori potranno conquistare la vittoria in due modi, ottenendo e controllando la corona per 45 secondi o diventando l’ultimo giocatore o l’ultima squadra a restare in gioco.

L’estensione Hyper Scape Crowncast per Twitch intratterrà gli spettatori consentendo loro di influenzare il gioco in tempo reale, creando un’interazione assolutamente inedita tra streamer e fan. Gli spettatori potranno avere anche un impatto in tempo reale sulla battaglia, votando alcuni eventi che influenzeranno tutti i partecipanti a una partita, come una bassa gravità o munizioni infinite.

Hyper Scape sarà inizialmente disponibile in un test tecnico chiuso e a tempo limitato per PC da oggi fino al 7 luglio. La modalità con squadre di tre giocatori Crown Rush è ora disponibile. Mentre la modalità per giocatore singolo a tempo limitato Dark Haze sarà disponibile successivamente durante la prova tecnica. Prova che includerà anche un pass battaglia di 10 livelli, mentre tutti i progressi e gli oggetti ottenuti saranno trasferiti alle future sessioni live e anche al lancio della versione completa.