Far Cry 6 sarà svelato il 12 luglio all'Ubisoft Forward?

Far Cry 6 sarà presentato da Ubisoft a luglio, probabilmente nel corso dell'evento Ubisoft Forward del 12 luglio, pensato dall'azienda come sostituto dell'E3. Sono queste le indiscrezioni delle ultime ore.

Recentemente l'editore francese ha confermato l'intenzione di pubblicare cinque giochi tripla A entro la fine dell'attuale anno fiscale, cioè entro aprile 2021, e quattro giochi sono stati già resi noti: Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion e Gods & Monsters. Il quinto titolo potrebbe essere proprio Far Cry 6.

Stando ai rumor, Far Cry 6 introdurrà una nuova ambientazione, o almeno non si continuerà nel solco del quinto capitolo che si svolgeva nel Montana. Si vocifera infatti un ritorno a un'ambientazione "esotica", forse tropicale, e udite udite, non si esclude (secondo modalità non ancora note) il ritorno di Vaas, il cattivo di Far Cry 3. Nel corso di un AMA su Reddit, l'attore che ne ha interpretato i panni, Michael Mando, ha infatti lasciato la porta aperta a un prossimo ritorno nel ruolo "molto presto".