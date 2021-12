The Game Awards 2021: i trailer e gli annunci più importanti dell'evento

Anche quest'anno si è tenuta la cerimonia dei The Game Awards, 'gli Oscar' del mondo videoludico. Durante lo show organizzato e presentato da Geoff Keighley sono stati premiati i migliori titoli dell'anno, tra cui il Game of the Year 2021. Non solo, ma abbiamo assistito anche alle World Premiere dei videogiochi, tripla-A e non, in arrivo nei prossimi anni. Procediamo in ordine e scopriamo le novità più grandi dell'evento statunitense.

Senua's Saga: Hellblade II

Ninja Theory è tornata a parlarci di Senua's Saga: Hellblade II, seguito dell'acclamato Senua's Sacrifice, presentato per la prima volta due anni fa proprio in occasione dei The Game Awards.

Questa volta, però, al posto di un 'semplice' trailer in-engine abbiamo trovato un autentico filmato gameplay: vediamo nuovamente Senua in azione, intenta ad attaccare un gigante al fianco dei suoi compagni. Lo spettacolare filmato si conclude con un promemoria: il gioco arriverà su Xbox Series X, Series S e PC (Windows 10) e sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one. Purtroppo, manca ancora una data di uscita ufficiale.

Star Wars: Eclipse

A sorpresa, il marchio di Star Wars compare sul megaschermo dei The Game Awards sorprendendo il pubblico americano. Eclipse, presentato attraverso un eccezionale filmato in CGI, è un action/adventure progettato da Quantic Dream, software house nota per aver dato i natali a Heavy Rain, Beyond: Two Souls e il più recente Detroit: Become Human.

Questa nuova avventura è ambientata nell'era dell'Alta Repubblica, ultimo progetto multimediale di Lucasfilm - che collaborerà con Quantic Dream nello sviluppo del gioco. "Star Wars Eclipse è il primo videogioco a essere ambientato in una regione inesplorata dell’Orlo Esterno durante l'epoca dell'Alta Repubblica, conosciuta come l'età d'oro degli Jedi. Il gioco si baserà sull'esperienza di Quantic Dream nel realizzare narrazioni profondamente ramificate, andando oltre il loro già consolidato successo", recita il comunicato stampa ufficiale.

David Cage e colleghi lo descrivono come "un gioco d'azione intricato e ramificato che può essere sperimentato in molti modi". Proprio come nelle altre opere della casa francese, le scelte del giocatore influenzeranno il corso della storia e ogni decisione può avere conseguenze più o meno gravi. "Star Wars Eclipse sarà caratterizzato da nuovi luoghi da esplorare attraverso storie inedite con personaggi unici, ognuno con il proprio percorso, abilità e ruoli da giocare".

Star Wars Eclipse è ancora nelle prime fasi di sviluppo ed è realizzato da due diversi team situati a Parigi, in Francia, e a Montreal, in Canada.

Wonder Woman

Geoff Keighley ci coglie di nuovo alla sprovvista con il reveal di Wonder Woman, videogioco ispirato all'omonima supereroina dell'universo DC Comics.

She will fight to unite the warriors of two worlds. You are Wonder Woman. #WonderWoman #WonderWomanGame pic.twitter.com/uQY8xF8wS5 — Warner Bros. Games (@wbgames) December 10, 2021

Anche questa volta dobbiamo accontentarci di un filmato in CGI, che in questo caso vede protagonista Diana Prince. Grazie al trailer scopriamo però che è Monolith a sviluppare il titolo in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainmen. Parliamo dello stesso team che ha realizzato La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor e il sequel L'ombra della guerra, due action RPG molto apprezzati dai fan dei romanzi di J. R. R. Tolkien.

Alan Wake II



Forse l'annuncio più clamoroso dei The Game Awards 2021 è quello che vede protagonista Alan Wake II, sequel dell'intramontabile avventura dinamica nel 2010 su Xbox 360.

Il direttore creativo Sam Lake ha parlato del "primo vero survival horror" di Remedy Entertainment. D'altro canto, il breve trailer in CGI che presenta il gioco rivela un'atmosfera dalle tinte inquietanti e preannuncia un'elevata dose di violenza. Purtroppo, sembra che i fan della serie dovranno pazientare un bel po' prima di poter mettere le mani su questo sequel: Alan Wake II arriverà nel corso del 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Anche Destiny 2 fa capolino ai The Game Awards con un nuovo trailer dedicato a La Regina dei Sussurri, prossima attesissima espansione dello Shared World Shooter targato Bungie.

Questa volta le scene gameplay vengono affiancate da inediti filmati live action che vede protagonista un'anonima Guardiana, visibilmente preoccupata mentre comunica con le già note Ikora Rey e Eris Morn. Nelle scene di gameplay vediamo in azione il Falcione - una delle new entry del variegato arsenale di Destiny - e i rework che interessano le sottoclassi di Luce, la stessa Luce che, questa volta, sarà imbracciata anche dai cavalieri dell'Alveare.

La World Premiere dei TGA 2021 ci ricorda che Destiny 2: La Regina dei Sussurri debutterà il 22 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Slitterhead

Dal creatore di Silent Hill, Keiichiro Toyama, arriva un nuovo horror targato Bokeh Game Studio, neonata software house fondata dal game designer giapponese.

Per Toyama, Slitterhead rappresenta un vero ritorno alle origini, come conferma l'inquietante trailer in-engine di questo nuovo survival horror. Dalla presentazione non sono arrivate ulteriori informazioni, né la data di uscita del titolo della software house nipponica.

Nightingale

Inflexion Games invade il palco dei TGA 2021 per presentare la sua nuova creazione.

Nightingale, presentato con un corposo trailer gameplay, è un survival di genere sandbox realizzato in Unreal Engine e ambientato in un inedito universo fantasy.

Sarà un'esclusiva PC e debutterà nel corso del 2022 come Early Access (Accesso Anticipato). Il team di Inflexion Games invita i giocatori interessati a visitare il sito ufficiale per iscriversi alla newsletter ed essere informati sui futuri test del gioco di sopravvivenza.

Cuphead: The Delicious Last Course

Dopo aver intrattenuto il pubblico dei The Game Awards 2021 con una performance musicale dedicata a Cuphead, l'acclamato indie di Studio MDHR torna a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato all'espansione The Delicious Last Course.

In questo add-on, Cuphead e Mugman sono affiancati da Ms. Chalice in un'inedita avventura ambientata in quel di Inkwell Isle. I giocatori del platform avranno accesso a nuove armi e incantesimi e sperimenteranno le abilità del nuovo personaggio, il tutto affrontando boss fight ancora più impegnative e una valanga di sfide. The Delicious Last Course sarà disponibile dal 30 giugno 2022 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Sonic Frontiers

SEGA ha sganciato la sua bomba: ecco il full reveal di Sonic Frontiers, ultima avventura dedicata all'iconico porcospino blu. L'avventura cross-gen si è presentata con un trailer realizzato con il motore di gioco, il quale non rivela tuttavia vere e proprie porzioni di gameplay.

Gli sviluppatori giapponesi descrivono il gioco come "un'esperienza senza precedenti" che catapulterà i giocatori in un open world, dove affronteranno potenti nemici ed esploreranno un'ambientazione variegata, Starfall Islands - ovviamente a tutta velocità. Il lancio di Sonic Frontiers è previsto per la fine del 2022: arriverà su un'ampia gamma di piattaforme, ovvero su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Forspoken

Square Enix e Luminous Productions tornano a parlarci di Forspoken, intrigante action RPG caratterizzato da un comparto tecnico puramente next-gen.

L'avventura vede protagonista Frey Holland, catapultata dalla metropoli di New York alla regione fittizia di Athia, una terra devastata da una calamità che ha trasformato gli esseri viventi in bestiali e fameliche creature. Tra le figure coinvolte nella produzione di Forspoken troviamo nomi altisonanti del panorama videoludico e cinematografico: per la scrittura della storia sono stati infatti coinvolti Amy Hennig, direttrice della prima trilogia di Uncharted, e Gary Whitta, co-sceneggiatore di Rogue One: A Star Wars Story e di The Walking Dead: The Game.

Suicide Squad: Kill the Justice League



Proprio quando Geoff Keighley sta per parlarci di Suicide Squad: Kill the Justice League, Amanda Waller in persona sale sul palco dei TGA per 'interrompere' lo spettacolo. È lei a presentarci il nuovo trailer, il primo che mostra finalmente in azione il folle action/adventure in sviluppo presso Rocksteady (Batman Arkham) e Warner Bros. Interactive Entertainment.

Dopo aver incontrato la versione 'corrotta' di Superman, stavolta Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark affrontano The Flash, altro supereroe della Justice League controllato mentalmente da Brainiac. L'obiettivo della Suicide Squad, ricordiamo, è quello di eliminare gli obiettivi Alpha, ovvero gli eroi che i fan più amati dell'universo DC Comics.

Metropolis sarà l'ambientazione open world che i giocatori potranno esplorare liberamente dopo aver unito le forze. Nel corso dell'avventura sarà possibile salire di livello e sbloccare nuove abilità e armi per i super-villain che impersoneremo.

Suicide Squad: Kill the Justice League debutterà nel 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. Manca ancora una data di uscita specifica.

Warhammer 40.000: Space Marine 2



È trascorso quasi un decennio dall'uscita di Warhammer 40.000: Space Marine, adrenalinico action ambientato nell'universo del popolare wargame fantascientifico. Ecco dunque che, in occasione dei The Game Awards 2021, Focus Entertainment e Saber Interactive presentano il seguito del gioco d'azione, gioco che arriverà esclusivamente sulle piattaforme last-gen.

Space Marine 2 vedrà protagonista il Capitano Titus, interpretato dall'attore Clive Standen (Vikings, Taken). Anche il sequel proporrà un gameplay brutale e coinvolgente, basato sulle formidabili abilità combattive di Titus e su un variegato arsenale.

Il gioco è atteso su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Manca ancora una data di uscita, ma Focus invita i giocatori a visitare il sito ufficiale per maggiori informazioni.

A Plague Tale: Requiem

Annunciato per la prima volta all'E3 2021, A Plague Tale: Requiem si mostra nel primo trailer gameplay. Il seguito di A Plague Tale: Innocence è in sviluppo presso Asobo Studio e sarà pubblicato da Focus Entertainment nel corso del 2022.

Dopo gli eventi narrati in Innocence, Requiem vedrà nuovamente protagonisti i fratelli Amicia e Hugo, coinvolti in un nuovo viaggio all'insegna della speranza. "Dopo essere fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo viaggiano nell'estremo sud verso nuove regioni e vivaci città", recita la descrizione ufficiale del gioco. "[...] Colpisci dall'ombra o scatena l'inferno, affrontando nemici e sfide con una varietà di strumenti artigianali e poteri soprannaturali".

A Plague Tale: Requiem è una produzione next-gen progettata per PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S e Nintendo Switch (per quest'ultima in versione Cloud).

Halo, primo sguardo alla serie TV

Nella World Premiere dedicata a Halo non si parla del più recente Infinite, bensì della serie TV prodotta dalla Paramount. La trasposizione televisiva del popolare gioco sci-fi debutterà nel 2022 tramite la piattaforma streaming Paramount+: oggi, in occasione dei The Game Awards, abbiamo finalmente avuto un primo assaggio della promettente serie live action.

Nei panni - o meglio, nella corazza - di Master Chief (John-117) troveremo l'attore Pablo Schreiber. Al suo fianco, Natascha McElhone interpreterà la Dott.ssa Halsey e Jen Taylor sarà Cortana, l'inseparabile IA del valoroso Spartan. Altri personaggi compariranno nello show televisivo, tra cui il supersoldato Soren-066, qui interpretato da Bokeem Woodbine.

Elden Ring

Un nuovo trailer in CGI è stato mostrato per Elden Ring, attesissimo gioco di ruolo in sviluppo presso FromSoftware. Il nuovo soulslike, ideato da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione di George R. R. Martin (Cronache del ghiaccio e del fuoco) è protagonista di un filmato dedicato interamente alla 'lore' e, dunque, al background narrativo dell'ambizioso GdR.

Lo Story Trailer si conclude con il promemoria sulla data di uscita: Elden Ring verrà lanciato il 25 febbraio 2022 e, trattandosi di una produzione cross-gen, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Windows 10).

The Matrix Awakens (Demo UE5)



La presenza degli attori Keanu Reeves e Carrie Anne-Moss ai TGA 2021 era stata anticipata dallo stesso Geoff Keighley. Per l'occasione, qualche ora fa era stato mostrato un teaser dedicato a un'inedita demo tecnologica ispirata all'universo di Matrix e realizzata interamente con l'Unreal Engine 5. Oggi abbiamo visto quella demo in azione, attraverso un trailer esteso che mette in mostra le potenzialità del motore grafico di Epic Games.

L'"esperienza di Unreal Engine 5", intitolata The Matrix Awakens, è ora disponibile al download gratuito su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La demo è stata realizzata da Lana Wachowski, autrice originale della saga cinematografica, ed è caratterizzata da un incredibile fotorealismo. Si tratta naturalmente di un'operazione pubblicitaria legata a Matrix Resurrections, ultimo lungometraggio che vedrà Keanu Reeves nei panni di Neo, in arrivo il 1 gennaio 2022.

I vincitori dei The Game Awards 2021: trionfa It Takes Two

Lo show organizzato da Geoff Keighley si chiude con l'annuncio più atteso della serata, quello del Game of the Year 2021. A presentare il premio è Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog e direttore creativo di The Last of Us Parte II, il Gioco dell'Anno 2020.

È It Takes Two ad aggiudicarsi il premio più ambito dei The Game Awards. Scelto da una giuria internazionale, l'opera di Hazelight Studios - pubblicata da Electronic Arts - è un colorato action/adventure con elementi platform che consente a due giocatori di unire le forze e collaborare dall'inizio fino agli ultimi secondi dell'avventura, affrontando sfide originali basate su meccaniche gameplay uniche. È indubbiamente una delle migliori creazioni di Josef Fares, già regista di A Way Out (2018) e di Brothers: A Tale of Two Sons (2013).

Tra i candidati nella categoria GOTY, Deathloop si è portato a casa due statuette: il titolo di Arkane Studios e Bethesda è stato premiato per la migliore regia (Best Game Direction) e per la migliore direzione artistica. Ottimi risultati anche per Forza Horizon 5, che riceve ben tre premi: Best Sports/Racing, Best Audio Design e Innovation in Accessibility. Sul fronte PlayStation, Returnal conquista il premio di miglior gioco d'azione (Best Action Game), mentre Metroid Dread conquista la statuetta nella categoria Best Action/Adventure.

Ecco l'elenco dei giochi (e dei content creator) premiati ai The Game Awards 2021:

Game of the Year - It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

- (Hazelight Studios/EA) Best Game Direction - Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

Best Narrative - Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/Square Enix)

Best Art Direction - Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)

Best Score and Music - NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, Composer)

Best Audio Design - Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Best Performance - Maggie Robertson come Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Games for Impact - Life is Strange: True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)

Best Ongoing - Final Fantasy XIV Online (Square Enix)

Best Indie - Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Best Mobile Game - Genshin Impact (MiHoYo)

Best Community Support - Final Fantasy XIV Online (Square Enix)

Innovation in Accessibility - Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Best VR/AR - Resident Evil 4 (Armature Studio/Capcom/Oculus Studios)

Best Action Game - Returnal (Housemarque/SIE)

Best Action/Adventure - Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)

Best Role Playing - Tales of Arise (Bandai Namco)

Best Fighting - Guilty Gear -Strive- (Arc System Works)

Best Family - It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Best Sim/Strategy - Age of Empires IV (Relic Entertainment/Xbox Game Studios)

Best Sports/Racing - Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)

Best Multiplayer - It Takes Two (Hazelight Studios/EA)

Content Creator of the Year - Dream

Best Debut Indie - Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)

Most Anticipated Game - Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

Best Esports Game - League of Legends (Riot Games)

Best Esports Athlete - Oleksandr “s1mple” Kostyliev

Best Esports Team - Natus Vincere (CS:GO)

Best Esports Coach - Kim “kkOma” Jeong-gyun

Best Esports Event - 2021 League of Legends World Championship