Elden Ring, il trailer con 15 minuti di gameplay inedito. Svelata la Collector's Edition

È arrivato il momento di dare uno sguardo approfondito a Elden Ring. Come promesso da FromSoftware su Twitter, oggi viene diffuso il primo trailer di gameplay esteso dedicato al gioco di ruolo, erede spirituale dei noti soulslike realizzati dalla software house nipponica. Ricordiamo che, questa volta, il visionario Hidetaka Miyazaki si è servito dell'aiuto di George R. R. Martin (Cronache del ghiaccio e del fuoco) per dar vita al tenebroso mondo di Elden Ring.

Elden Ring: analizziamo il primo trailer di gameplay



Il filmato mostrato oggi è tratto da una build PC che si trova ancora in fase preliminare. Tutti i contenuti mostrati sono dunque soggetti a possibili cambiamenti, ma, a dirla tutta, lo stato attuale dei lavori sembra già piuttosto avanzato. Elden Ring è più in forma che mai e dimostra di poter rinnovare la formula dei soulslike con un gameplay ancora più coinvolgente. Ricordiamo, in ogni caso, che si tratta del primo gioco di ruolo open world di From Software.

Nei diversi spezzoni estratti dalla campagna vediamo in azione il Senza Luce. Il protagonista di Elden Ring può esplorare liberamente il mondo di gioco servendosi di una cavalcatura che, oltre a poter raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili, potrà essere utilizzata anche in combattimento. Assistiamo dunque alla prima 'boss fight' del gioco, uno scontro con un minaccioso drago che mette a dura prova il Senza Luce, salvo poi soccombere ai suoi attacchi.

Sarà possibile incontrare diversi NPC e interagire con loro per formare nuove alleanze o ottenere speciali ricompense. Tra gli oggetti che sarà possibile recuperare ci sono i frammenti di mappa, utili per ricostruire la cartina del mondo di gioco: il giocatore potrà piazzare dei segnalini sulla mappa per indicare la presenza di nemici pericolosi o posizioni strategiche.

I giocatori potranno accedere a un sistema di crafting per assemblare equipaggiamenti e armi utilizzando i materiali raccolti in giro. In battaglia il Senza Luce potrà imbracciare spada e scudo, ma anche utilizzare magie e potenti incantesimi per eliminare rapidamente i nemici. Elden Ring potrà essere affrontato in solitaria o in co-op: come nei precedenti titoli di FromSoftware è infatti presente il multiplayer online, che prevede anche una componente PvP.

Il sistema di combattimento richiama in gran parte quanto già visto in Dark Souls III, fatta eccezione per una maggiore fluidità dei movimenti e per alcune manovre offensive particolarmente scenografiche. Chi non vorrà dare nell'occhio potrà optare per un approccio furtivo: accovacciandosi, il Senza Luce potrà evitare gli sguardi indesiderati dei nemici più pericolosi o, in alternativa, portarsi alle spalle degli avversari più deboli per eliminarli istantaneamente.

Nello sconfinato mondo dell'Interregno sono disseminati dungeon e catacombe che celano tesori unici, sorvegliati naturalmente da orde di nemici. Anche questi potranno essere affrontati in solitaria o in compagnia di un amico con cui condividere la ricompensa. Il trailer si conclude con un'altra spettacolare boss fight e con l'invito a preordinare il gioco, in uscita il 25 febbraio 2022.

La Collector's Edition è davvero ricca (e costosa)

Con la presentazione del gameplay di Elden Ring arriva anche il reveal della Collector's Edition dedicata all'ultima produzione FromSoftware.

Il publisher Bandai Namco ha aperto i preordini dell'edizione per collezionisti, che include il disco di gioco di Elden Ring - fatta eccezione per la versione PC, disponibile solo in digitale - e una valanga di gadget, tra cui una dettagliata statua di Malenia, Spada di Miquella.

Ecco l'elenco completo dei contenuti:

Disco di gioco di Elden Ring per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC download.

Tre illustrazioni esclusive che raffigurano scenari dell'Interregno

Una toppa in tessuto esclusiva

Tre adesivi esclusivi che richiamano motivi del gioco.

Un poster esclusivo che ritrae un eroe del passato (dimensioni: 393 x 344 mm)

Colonna sonora digitale di Elden Ring

Una steelbook esclusiva con l’immagine dell'Elden Ring.

Un esclusivo artbook di 40 pagine. - "Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’Interregno, sui suoi ambienti, i suoi mostri e sui guerrieri più forti che lo popolano". (dimensioni: 241 x 215 mm; copertina rigida)

Una statuetta di 23cm finemente dettagliata di Malenia, Spada di Miquella (altezza: 23 cm)

La Collector's Edition di Elden Ring viene venduta al prezzo consigliato di 189,99 euro. Prenotando l'edizione limitata sul Bandai Namco Store si accederà alla consegna gratuita dell'ordine e a un'ulteriore serie di contenuti aggiuntivi, come un'esclusiva emote da utilizzare nel gioco, un wallpaper in alta definizione e la guida strategica digitale.