Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie svela ufficialmente la nuova espansione

Dopo una lunga attesa, Bungie ha presentato La Regina dei Sussurri (The Witch Queen), la prossima grande espansione di Destiny 2 che vedrà protagonista Savathûn, sorella di Oryx, altresì nota come la Megera Regina. I Guardiani affronteranno questa minaccia imbracciando nuove armi, esplorando mondi misteriosi e affrontando sfide ancora più pericolose.

Nello Showcase trasmesso pochi minuti fa abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ravvicinato al futuro add-on, previsto per il prossimo anno, e alla nuova stagione di Destiny 2.

The Witch Queen: il trailer dell'espansione di Destiny 2



"Sorella delle Forme, Spezzatrice di Spade, Megera Regina… Quale fra i miei tanti nomi pronunci, quando racconti la tua storia su di me? Ora che ti aggiri cautamente nel mio territorio, tra coloro che venerano la Luce che io ho loro donato, sapresti negarmi le virtù di questo potere?". Così recita la descrizione ufficiale del trailer di lancio, un filmato sensazionale per i fan di lunga data, dal momento che svela per la prima volta l'aspetto di uno dei villain più temuti dell'universo di Destiny.



Come si osserva nel trailer, per la prima volta anche le forze dell'Alveare imbracceranno il potere della Luce, grazie al "dono" concesso da Savathûn, con tanto di Spettro a supportarli. A detta degli sviluppatori, questi nemici rappresenteranno una sfida più impegnativa per i giocatori di Destiny 2, anche per quelli più navigati. Faranno la loro comparsa durante la campagna de La Regina dei Sussurri, ambientata interamente ne Il tronomondo - nuovo setting introdotto con questo add-on.

Una delle più grandi novità dell'espansione coincide con la meccanica di crafting delle armi, che consentirà ai giocatori di assemblare nuove e vecchie bocche da fuoco utilizzando i materiali raccolti esplorando il sistema solare. Tra le armi inedite troviamo il Falcione, utilizzabile sia come arma da mischia - utilizzabile per la prima volta con la visuale in soggettiva - sia come arma dalla distanza con proiettili a media gittata. Il Falcione potrà essere assemblato tramite il sistema di crafting.

Tra le assenze, sembra mancare la vociferata seconda sottoclasse dell'Oscurità, che avrebbe affiancato la già nota sottoclasse della Stasi introdotta con Oltra la Luce. Non si è parlato di nuove Incursioni (raid), ma Bungie ha anticipato il ritorno di un altro storico raid di Destiny 1.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri sarà disponibile dal 22 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia. L'espansione sarà disponibile nell'edizione standard e in quella Deluxe, già disponibile alla prenotazione, che include il nuovo add-on, tutti i Pass stagionali dell'anno 5, l'accesso alle due nuove Segrete annunciate da Bungie e contenuti estetici aggiuntivi, tra cui un involucro di Spettro e una mitraglietta esotica.